Inlinerabend mit Strongman-Einlage

Marcus Franke, Inhaber des Gesundheits- und Leistungszentrums Eisi, wollte – so die Ankündigung von Oliver Stumpf – auf dem Rollfeld einen Reisebus 20 Meter weit ziehen. 17 Tonnen wiegt das Gefährt. Um 19.30 Uhr wurde es dann ernst. Im Bus nahm auch noch ein Mädchen, das an dem Tag Geburtstag feierte, mit ihren Freundinnen Platz. Ein besonderes Geschenk!

Stumpf und Franke stellten den Strongman-Sport kurz vor, ehe sich Franke an die Arbeit machte. Unter Anfeuerungsrufen der zahlreichen Zuschauer zog er den Bus – assistiert von Strongman Marco Bruch – über die Distanz. Genauso wie nach ihm Sebastian Kraus.

Bus war voll besetzt

Und damit es nicht ganz so leicht ist, zogen beide den Bus nach einer Pause noch einmal über die Rollbahn – dieses Mal aber voll besetzt. Von den Zuschauern bekamen die beiden jede Menge Applaus.

Beide gehen am 4. August bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Tölz an den Start. Und da gibt es eine Disziplin namens Truck-Pull. Da müssen die Athleten einen Lkw ziehen. Da war die Einlage am Donnerstag eine willkommene Trainingseinheit. mar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018