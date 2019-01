Innenstadtkonzept bietet viele Möglichkeiten

Waldürn.Die CDU Fraktion informierte sich im Haus am Limes und hielt dort eine Sitzung ab. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr, in dem wir an die gute Arbeit der letzten Jahre anknüpfen möchten“ begrüßte der Fraktionsvorsitzende Theo Staudenmaier die Anwesenden zur ersten Fraktionssitzung im neuen Kalenderjahr. Staudenmaier dankte dem Regionalleiter, Tobias Albrecht, sowie der Bereichsleiterin, Kirsten Mißbach, von der Johannes-Diakonie für die zur Verfügungstellung der Räume sowie den Blick hinter die Kulissen des Hauses am Limes.

„Wir sind in Walldürn angekommen“ begann Tobias Albrecht seinen Einblick in die Arbeit des Haus am Limes. Am Standort Walldürn gibt es 36 Plätze mit Vollzeit-Pflegebedarf (sogenannte Binnendifferenzierung), sowie 24 Plätze im Wohnheimbereich der Eingliederungshilfe.

Dezentrale Standorte

Die neue Struktur der dezentralen Standorte, zu welchen auch der Standort Walldürn gehört, sollen vor allem dafür sorgen, dass die Menschen mit Behinderungen nicht in eigenen Sonderwelten leben, sondern Teil des Sozialraums sind.

Auf Nachfrage der Fraktion erklärte Albrecht, dass der Kostenträger der Wohnheim- und Pflegeplätze das Landratsamt sowie die Pflegekasse ist. Hier wird, ähnlich der Pflegeeinstufung, eine Einstufung in fünf Bedarfsstufen vorgenommen, entsprechend welcher die Kosten für stationäre oder ambulante Pflege und Betreuung getragen werden. Im Vergleich zur klassischen Pflege verbleibt jedoch kein privater Kostenanteil.

„Die adäquate Betreuung unserer Bewohner ist sehr personalintensiv,“ merkte Tobias Albrecht an „so sind wir, allein in Walldürn, mit rund 60 Mitarbeitern ein eher größerer Arbeitgeber.“ Seit bereits fünf Jahren ist das Wohnheim in Walldürn bewohnt und im Alltagsleben in Walldürn angekommen. „Gerade der Stadtbus ermöglicht es uns und unseren Bewohnern ein Teil des Soziallebens zu sein“ so Kirsten Mißbach, „Auch viele ehrenamtliche Helfer tragen einen großen Beitrag dazu bei“ ergänzte Tobias Albrecht.

Nach diesem Austausch führte Kirsten Mißbach die Fraktionsmitglieder durch das Haus und ermöglichte so den Blick hinter die Mauern. „Wir haben einen Zweckbau, der vor allem durch das persönliche Engagement der Mitarbeiter eine wohnliche Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt“ so Mißbach über die Wohnanlage.

Neben drei Pflege- und zwei Wohngruppen mit je zwölf Plätzen bietet das Haus am Limes schöne Freiflächen zur Freizeitgestaltung, sowie die Tagespflege zur Betreuung von betreuungsintensiven Bewohnern.

Staudenmaier bedankte sich für die Führung und den interessanten Einblick. „Für uns ist es erfreulich zu hören, dass wir, als Teil des Gemeinderats, mit Themen wie dem Stadtbus einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Arbeit leisten.“

Mit einem Blick in die Haushaltsplanungen 2019 und die anstehenden Projekte, wie das Thema Innenstadtkonzept ging es in die inhaltliche Arbeit. Gerade die Diskussionen im Innenstadtkonzept zeigten, dass es hier viele Argumente und Möglichkeiten gibt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019