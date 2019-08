Insektenhotels gebastelt

Altheim.Neugierig und voller Tatendrang bastelten am Dienstag im Kindergarten St. Valentin zwölf Schüler Insektenhotels. Wie eine Biene sollte das Insektenhotel aussehen. So wurden zunächst gelb gefärbte große Dosen mit Wolle umwickelt. Diese kennzeichnete die Streifen einer Biene.

Kreative Gestaltung

Im Anschluss hatten die Kinder großen Spaß daran, die Gesichter zu gestalten. Als Augen dienten Kronkorken. Mund und Nase wurden kreativ und lustig dargestellt. Auch Flügel sollte jede Biene bekommen. So entstanden zwölf individuelle Insektenhotels. Bei deren Einrichtung war ebenfalls Ideenreichtum gefragt. Jedes Kind hatte andere Prioritäten, welchem Insekt es eine Heimat bieten will. Holzstämme mit Löchern sowie Schilf und Bambus locken beispielsweise Wildbienen an. In Hobelspänen und Heu fühlen sich Käfer und Fliegen wohl.

Fachsimpelei

Wer Schmetterlingen Unterschlupf bieten will, sollte sein „Hotel“ mit viel Reisig füllen. Nach getaner Arbeit freuten sich die Kinder über ihre Werke, schleckten leckeres Eis und fachsimpelten über geeignete Plätze für die Insektenhotels. dk

