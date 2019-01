Insgesamt 608 Bienenvölker betreut

Walldürn.In der gewohnt zügigen Weise abgewickelt wurde unter der Leitung des Vorsitzenden Rainer Peper am Sonntag die Jahreshauptversammlung des Imkervereins Walldürn und Umgebung. In deren Mittelpunkt standen neben den Berichten auch Wahlen und Ehrungen.

Gute Ernte

In seinem Bericht ging Peper näher auf das zurückliegende Bienenjahr ein. Im Winter 2018 habe es so gut wie keine Kälteperiode gegeben, so dass es wenig Verluste in der kalten Jahreszeit gab. Im Frühjahr, mit überdurchschnittlich warmen Monaten, konnten sich die Bienenvölker gut entwickeln, so dass sie zur Trachtzeit bereit waren, das Nahrungsangebot optimal zu nutzen, so der Vorsitzende, der auch erklärte, dass den eine Vielzahl von blühenden Pflanzen gegenüberstand, denn: Zu Beginn der Rapsblüte waren nahezu alle Obstgehölze im Blütenstand. Die Ernte des Frühjahrshonigs fiel im Vereinsgebiet dementsprechend gut aus.

Den Sommer über herrschte große Trockenheit. Die anhaltende Wärme kam der Jungvolkbildung und Königinnenzucht sehr entgegen. Die Bienenvölker hingegen fielen durch einen geringen und auch kurzen Schwarmtrieb auf.

Im Juli wurde je nach Lage vermehrt Melezetose-Honig geerntet – ein Waldhonig aus Dreifachzucker von besonderen Honigtauerzeugern, der aromatisch schmeckt, aber zum Leidwesen der Imker bereits kurz nach Eintrag in die Honigwaben zu kristallisieren beginnt.

Ende Juli begann die erste Varroa-Behandlung. Bei der Überprüfung des Behandlungserfolges ergab sich ein geringer Befall mit Varroen in den Bienenvölkern.

Wie der Vorsitzende weiter berichtete, wurden bereits im Zuge der Jahreshauptversammlung 2018 von der Vereinsführung Listen zur Bestellung der Varroa-Behandlungsmittel ausgeteilt.

Im Januar hielt der Nachbarverein IV Bauland einen Honigkurs ab, an dem drei Mitglieder des Imkervereins Walldürn und Umgebung teilnahmen – und somit die Voraussetzung dafür geschaffen haben, um im DIB-Glas Honig von hoher Qualität vermarkten zu dürfen.

Im März besuchten Mitglieder einen Vortrag zum aktuellen Stand der Varroa-Behandlungsmittel, ein Thema, das die Imker seit beinahe vier Jahrzehnten beschäftigt und jedes Jahr aufs Neue herausfordert.

Ende April nahm der Vorstand an der Vereinsvertreterversammlung Badischer Imker in Stockach teil, um in der nachfolgenden Monatsversammlung die behandelten Themen weiterzugeben.

Der Bienenschutzausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises trifft sich einmal jährlich, damit sich Imker, Landwirtschaft und Fachbehörden über Themen zur Verbesserung der Blütenvielfalt austauschen können. Auch dabei ist man vertreten.

Im Juni besuchte man den Imkerkollegen Günter Hartmann in Ruchsen, der im Verlauf eines Bienenfestes alles rund um die Bienenhaltung erklärte. Günter Hartmann konnte durch sein vielfältiges Wissen um die Bienen großes Interesse wecken, so dass jeder Imker auch für seine eigene Imkerei etwas lernen konnte.

Bei den monatlichen Treffen wurden die notwendigen Tätigkeiten besprochen und über manche Vorschläge diskutiert. Ein weiteres Highlight war der Besuch des Berufs- und Erwerbsimkertages in Donaueschingen.

Zum Abschluss des Vereinsjahres organisierte der Verein einen Schulungsabend zur Lebensmittelhygiene, welcher mit einem Abschlusszertifikat endete.

Nach seinen Ausführungen bedankte sich Rainer Peper bei allen, die sich im Bienen- und Imkerjahr 2018 am Vereinsgeschehen des Imkervereins Walldürn beteiligt haben.

Schriftführer Bruno Böhrer berichtete noch einmal aus seiner Sicht über die Aktivitäten. Zunächst zeigte er auf, dass im vergangenen Vereinsjahr vier Zusammenkünfte zum Informationsaustausch sowie eine Vorstandssitzung stattfanden.

Die aktuelle Vereinsmitgliederzahl bezifferte Böhrer mit 70, wobei das Durchschnittsalter bei 52,64 Jahren liegt. Das derzeit älteste Mitglied ist 89 Jahre, das jüngste 19 Jahre. Die Mitglieder des Imkervereins Walldürn kommen aus 23 verschiedenen Ortschaften. Die Zahl der im Imkerverein Walldürn betreuten Bienenvölker betrug 2018 insgesamt 608. Schatzmeisterin Anja Ballweg erstattete den Kassenbericht. Andreas Schmitt und Alexander Meidel bestätigten eine einwandfreie und tadellose Kassen- und Buchführung. Die Entlastung des Vorstands folgte.

Geehrt wurden neun langjährige Vereinsmitglieder (siehe weiteren Bericht). Bei den Teilneuwahlen wurde für die Dauer von nur noch einem weiteren Jahr (auf eigenen Wunsch) Rainer Peper erneut zum Vorsitzenden und Bruno Böhrer erneut zum Schriftführer gewählt. In den nächsten drei Jahre wird Anja Ballweg erneut als Schatzmeisterin tätig, Andreas Schmitt und Alexander Meidel als Kassenrevisoren. In seiner „Vorausschau für 2019“ gab der Vorsitzende Veranstaltungen und Termine des Imkervereins Walldürn und Umgebung bekannt: Die Teilnahme des Vorstands am Badischen Imkertag ist für den 13./14. April in Konstanz geplant, der Besuch des Veitshöchheimer Imkertages am 14. Juli. Darüber hinaus wird es wieder monatliche Zusammenkünfte zum Informationsaustausch geben – und eventuell werde man am Blumen- und Lichterfest der Stadt Walldürn mit einem Informationsstand teilnehmen. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019