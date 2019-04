Insgesamt 71 Bewerber für den Gemeinderat

Walldürn.Ohne Probleme und zügig verlief die Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Mittwochabend im Haus der offenen Tür. Hauptamtsleiter Helmut Hotzy stellte vor einer Reihe von Zuhörern die zur Wahl stehenden Listen für die Kommunalwahlen am 26. Mai vor. Darunter auch die Kandidaten der AfD und der Liste „Gottersdorfer Zukunft“, die in dem Walldürner Stadtteil antreten wird. Für die AfD treten demnach sieben Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat an: Alexander Ehrmann, Sven Ehrmann, Michaela Ehrmann und Harry Göbel in der Kernstadt, Johann Martel, Viktoria Martel und Vadim Hekkel in Altheim.

Auf der Liste der „Gottersdorfer Zukunft“ stehen David Aicher, Pierre Bodirsky, Sabine Hohlfeld, Uwe Meeh, Silas Horn, Tilmann Pfitzner und Ute Peper.

Die Namen der Bewerber der anderen Parteien wurden bereits in den FN veröffentlicht.

Insgesamt gehen 71 Bewerber für den Gemeinderat ins Rennen, so Hotzy weiter. Für den Ortschaftsrat Altheim sind es 14, für Gottersdorf zwölf und für den Ortschaftsrat Rippberg-Hornbach elf. Für die Ortschaftsräte Glashofen-Gerolzahn, Reinhardsachsen-Kaltenbrunn und Wettersdorf gebe es keine Vorschläge. Hier gelte die Mehrheitswahl, die Wahlberechtigten können Namen wählbarer Personen auf den Wahlzettel schreiben.

Die Vorschläge für die Wahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte werden den Wahlberechtigten bis Mitte Mai zugesandt, so Hotzy weiter. Mit den ausgefüllten Stimmzetteln gehe es dann am Wahlsonntag ins Wahllokal. Dort bekommen die Wähler dann den Wahlumschlag. Den Wahlzettel für die Europawahl gibt es am 26. Mai im Wahllokal.

WAL nicht mehr am Start

Nicht mehr am Start ist die Walldürner Liste. Sie musste in den vergangenen Jahren den Weg- und Rückzug zahlreicher aktiver Mitglieder verzeichnen, so die Liste in einer Mitteilung. Die beiden Mandatsträgerinnen Christine Böhm (im Gemeinderat seit 2009) und Sabine Swoboda (im Gemeinderat seit 2014) sehen sich aufgrund stark angestiegener beruflicher Anforderungen ebenfalls nicht mehr im Stande, auch zukünftig die für die sorgfältige Ausübung ihrer Mandate notwendige Zeit aufzubringen. Es sei allgemein schwieriger geworden, Kandidaten für ein langfristiges politisches Engagement zu gewinnen. „Daher müssen wir mit großem Bedauern mitteilen, dass ein erneutes Antreten der WAL bei den anstehenden Kommunalwahlen nicht mehr möglich sein wird.“ Sie dankten allen, die die WAL in den vergangenen Jahren unterstützt haben. „Auch weiterhin werden wir als Privatpersonen ehrenamtlich ,außerparlamentarisch’ aktiv an der Entwicklung unserer Stadt mitwirken und dabei unser Motto ,sachlich – klar – frisch’ als Maßstab für unser Handeln beibehalten“, so der Text der Mitteilung.

Eine Korrektur gab es von den Freien Wählern zum Bericht über die Kandidatennominierung (FN 3. April): In Reinhardsachsen werden die Freien Wähler wieder Timo Link unterstützen, damit er erneut in den Ortschaftsrat Reinhardsachsen-Kaltenbrunn einziehen kann. Die Freien Wähler treten dort nicht mit einer Liste an. mar

