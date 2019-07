Reinhardsachsen.Interaktive Verbrecherjagd ist im November wiede im Akzent-Hotel „Frankenbrunnen“ möglich: Dann macht dort DinnerKrimi mit dem Stück „Mord an Bord, Mylord!“ Station. Anders als bei einem Buch oder dem Tatort im Fernsehen sind die Besucher eines DinnerKrimis mitten im Geschehen und Teil der Handlung. Sie können die Kriminalermittlungen entweder aktiv unterstützen oder der Aufklärung des Falles als stille Augenzeugen beiwohnen. Während der Fall zunehmend an Fahrt aufnimmt, genießen die Gäste ein ausgesuchtes Vier-Gänge-Menü. Termin in Reinhardsachsen ist am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, Einlass 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Tickets gibt es unter www.dinnerkrimi.de, E-Mail: info@dinnerkrimi.de, Telefon 06151/98009-12 oder direkt im Hotel, Telefon 06286/92020.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019