Interessantes und Informatives geboten

Walldürn.Die „Trend und Technik 2018“ ist Geschichte. Von Freitag bis Sonntag bot die Messe den Besuchern wieder viel Informatives und Interessantes. Nach einem eher verhaltenen Besucherandrang am Freitag und am Samstag zog die Schau gestern mehr Besucher an. Was wieder zeigte: Der Sonntag ist der besucherstärkste Tag.

Projektleiterin Janina Wolf vom Veranstalter „nsp eventtime“ aus Mosbach sagte gestern auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten: „Nach dem relativ zähen Start der Messe können wir einen starken Sonntag verbuchen. Das Gelände war gut gefüllt und die Programmpunkte ebenfalls gut besucht. Dennoch waren es deutlich weniger Besucher als am Sonntag bei der Messe vor zwei Jahren.“

Den Gästen der Messe boten die Aussteller in mehreren Themenbereichen viele Informationen. Und auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Hier ging es vor allem sportlich zu.