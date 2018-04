Iris im Auge verrät viel über die Leistung

Anzeige

Dennoch ärgert er sich heute noch, wenn er an ein Tauben-Weibchen denkt, mit dem er vor einigen Jahren Sieg um Sieg geholt hatte. Es stammte aus einer Schweizer Linie. Tauben aus dem kleinen Alpenland sind in der Regel besonders leistungsfähig. Zwischen Fulda und Heilbronn gab es damals keine schnellere als die aus Ackermanns Taubenschlag. Ein anderer Züchter bot ihm 3000 Euro für den Vogel. Michael Ackermann lehnte ab: „Ich verkaufe doch nicht meine beste Taube“, sagte er damals zu diesem Mann. Zwei Tage später wurde das Tauben-Weibchen vom Habicht gerissen.

„Wer erfolgreich sein will, braucht Erfahrung, ein Gefühl für die Tauben, und Glück“, sagt Michael Ackermann. Und die Zusammenstellung der Pärchen ist wichtig. Vor einiger Zeit besaß Ackermann einen Täuberich, der bei fast allen Wettbewerben vorne dabei war. Nachdem sein Weibchen gestorben war, war der Vogel so langsam, dass er nicht mehr in die Wertung kam.

In Ackermanns Taubenschlag über seiner Scheune leben derzeit 90 Alt- und 40 Jungtauben. Außerdem hält er 17 blütenweise „Hochzeitstauben“, die bei Eheschließungen den Feiern eine besondere Note verleihen. Nach den Worten von Ackermann sind leistungsstarke Tauben durch Greifvögel besonders gefährdet, denn sie fliegen meist dem Schwarm voraus. Damit sind sie ein willkommenes Opfer für den Räuber.

Enge Freundschaften

Für den Laien mag eine Taube der anderen gleichen. Gute Züchter erkennen gute Brieftauben am Gefieder und Körperbau. Und auch an den Augen. In diese Form der Diagnostik führte ein Züchter aus Plauen Michael Ackermann ein. Diesen hatte er vor bald 40 Jahren durch eine seiner Tauben kennengelernt. Ackermanns Taube befand sich auf dem Heimflug von Wien, landete aber nicht in Walldürn, sondern in Plauen im Vogtland in der damaligen DDR. Der sächsische Taubenzüchter wollte Ackermann seine Taube zurückgeben. Also reiste der Walldürner hinter den Eisernen Vorhang – und eine enge Freundschaft begann. Von diesem Züchter, den Ackermann wegen seines großen Wissens „Tauben-Professor“ nannte, lernte er, wie man an der Iris im Auge der Taube erkennt, ob sie besonders leistungsfähig ist oder nicht. Noch heute berät er Züchter bei der Auswahl der Vögel für ihre Zucht.

Durch sein Hobby lernte Ackermann im Laufe der Jahrzehnte Züchter in ganz Europa kennen. Mit vielen tauschte er Erfahrungen, mit manchen auch Tauben oder Taubeneier aus. „Ich könnte in vielen Ländern kostenlos bei Taubenzüchtern übernachten“, sagt er.

Am Samstag, 21. April, beginnt im Altkreis Buchen die „Reisezeit“ der Brieftauben. Langsam werden sie auf Entfernungen von bis zu 600 Kilometer vorbereitet. Dazu treffen sich die 14 aktiven Mitglieder der „Reisevereinigung Walldürn“ mit ihren insgesamt rund 400 reisebereiten Brieftauben am Walldürner Schlachthof. Die Tauben werden in Kästen auf einen Anhänger verladen, nach Boxberg gebracht und dort auf den Heimflug geschickt. Woche für Woche wird die Entfernung zum heimischen Taubenschlag erhöht. Der erste Wertungsflug startet am 6. Mai von Neumarkt in der Oberpfalz aus. 140 Kilometer werden die Tauben dann zurücklegen müssen. Die Entfernungen steigern sich von Woche zu Woche bis zum längsten Flug mit 600 Kilometer Entfernung vom österreichischen Nickelsdorf aus.

Damit die Tauben motiviert sind, möglichst rasch den heimischen Schlag zu erreichen, werden sie auf Witwenschaft gesetzt. Dazu werden die Pärchen in der Woche vor dem Flug voneinander getrennt. Am Tag vor dem Flug dürfen sie gemeinsam eine halbe Stunde verbringen.

Dem Hobby der Brieftaubenzucht widmen sich in Deutschland immer weniger Menschen. Die meisten Vereinsmitglieder haben das Rentenalter schon erreicht und werden ihre Zucht bald aufgeben müssen. Michael Ackermann hat seine Begeisterung für Brieftauben an seine beiden Söhne weitergegeben und diese schon in jungen Jahren beim Walldürner Brieftaubenverein „Sturmvogel“ angemeldet. Mit einem Alter von 36 beziehungsweise 38 Jahren zählen sie zu den jüngsten Mitgliedern des Vereins.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018