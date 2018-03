Jagdkataster muss unverzüglich erstellt werden

Anzeige

Walldürn.Zügig und unproblematisch ging die Sitzung des Walldürner Gemeinderates unter der Leitung von Bürgermeister Markus Günther am Montag im Haus der offenen Tür über die Bühne. Zunächst ging es um die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Konkret ging es um zwei Listen. Einmal um die eingegangenen Bewerbungen und Vorschläge für die Liste der Schöffen. Auf ihr stehen: Petra Arbogast-Kuhn, Ulrich Arnold, Ingrid Berninger, Jutta Bressel, Gerd Link, Martin Meidel, Maria Mohr, Hubert Mühling, Bernd Müller, Simone Münch, Dieter Pfitzner, Andrea Schulz, Ulrike Weber-Hartmann. Diese Liste werde nun an das Landgericht in Mosbach geschickt, sagten Hauptamtsleiter Helmut Hotzy und der Bürgermeister, das werde dann die Schöffen auswählen.

In der zweiten Liste ging es um die Jugendschöffen. Hier sind aufgeführt: Uwe Berberich, Stephan Blum, Jürgen Mellinger, Heiko Schmidt, Dieter Schott, Carolin Schwab und Jasmin Sommer. Diese Liste geht an das Landratsamt. Der Bürgermeister dankte für die Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen, „denn es ist ein wichtiges Amt für die Rechtspflege“.

Einstimmig gab der Rat seine Zustimmung zur Fusion der Regionalen Rechenzentren und der Datenzentrale Baden-Württemberg. Die Stadt Walldürn ist Mitglied des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF). Auf der Verbandsversammlung am 16. Mai wird über die Umstrukturierung des Datenverarbeitungsverbundes Baden-Württemberg und über die Fusion mit den Zweckverbänden KIRU (Reutlingen-Ulm) und KDRS (Region Stuttgart) entschieden, sagte Kämmerer Arnold Hammerich.