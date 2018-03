Jazz in der Sparkasse

Anzeige

Walldürn.Liebhaber der Jazzmusik sind am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr in den Schalterraum der Sparkasse Neckartal-Odenwald willkommen. Armin Wehner (Gesang und Gitarre), Thomas Listl (Klavier), Jörg Heß (Kontrabass) und Andreas Seizer (Drums) spielen neue Kompositionen sowie Jazz-Standards. Ebenso darf man sich auf die Jazz Combo „space heist“ der Städtischen Musikschule freuen. Die Moonlight-Serenade, so der Name dieses Jazz-Events, wird zum wiederholten Male durch die Städtische Musikschule, mit Unterstützung des Fördervereines, ausgerichtet.