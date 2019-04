Jazz in der Sparkasse

Walldürn.Liebhaber der Jazzmusik sind morgen, Freitag, um 19.30 Uhr im Schalterraum der Sparkasse Neckartal-Odenwald willkommen. Armin Wehner (Gesang und Gitarre), Thomas Listl (Klavier), Jörg Heß (Kontrabass) und Clemens Nölle (Drums) spielen neue Kompositionen sowie Jazz-Standards. Ebenso darf man sich auf die Jazz Combo „space heist“ der Städtischen Musikschule freuen. Die Moonlight-Serenade, so der Name dieses Jazz-Events, wird zum wiederholten Male durch die Städtische Musikschule, mit Unterstützung des Fördervereines ausgerichtet, nachdem das Auftreten der professionellen Jazzmusiker in den letzten Jahren sehr viel Begeisterung ausgelöst hat. Vielen dürften die vier Musiker nicht zuletzt durch ihre Unterrichtstätigkeit an der Musikschule bekannt sein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019