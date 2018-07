Jede Menge Fußball im Angebot

Anzeige

Walldürn.Bei der Eintracht ‘93 öffnen sich an diesem Wochenende wieder die Tore auf dem Sportgelände Süd, wo an diesen Tagen das traditionsreiche Sportfest mit zahlreichen fußballerischen Leckerbissen stattfindet. Der gemütliche Festplatzbereich bietet für alle Gäste genügend Platz für einige gemütliche Stunden vor während und nach den Turnieren in den Reihen der Eintracht-Familie. Es werden diverse Jugendturniere im Kleinfeldmodus mit rund 40 Teams aus der hiesigen Region, aber auch aus den Nachbarfußballkreisen durchgeführt. Am Sonntag wird im Clubheim ab 17 Uhr das WM-Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2018 live aus Moskau auf Großbildleinwand übertragen. Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Livemusik, „Me and my Brother“ werden ab circa 21 Uhr die Festbühne rocken.

Das Programm:

Samstag, 14. Juli: E-Jugend-Turnier ab 10 Uhr, C-Jugend-Turnier ab 11.30 Uhr, B-Jugend-Turnier ab 13 Uhr, A-Jugend-Turnier ab 18 Uhr.