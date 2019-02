Jede Menge Humor, Tanz und Akrobatik

Glashofen.Das Jubiläum „50 Jahre Fastnachtsgesellschaft Höhgöiker“ ist am Freitagabend mit einer rundum gelungenen Prunksitzung in der voll besetzten Sporthalle gebührend gefeiert worden. Bei diesem närrischen Spektakel mit 21 Programmpunkten entpuppte sich jede Nummer als Volltreffer. Mit lockerer Zunge und viel Humor führte zum letzten Mal Dieter Schmitt als Sitzungspräsident durch das Programm. Für die Richtige musikalische Stimmung im dekorierten Saal sorgte den ganzen Abend über die Junge Odenwälder Trachtenkapelle unter der Leitung von Mikel Dörr.

Nach dem Einmarsch des Elferrates und der Präsidentengarde hieß Dieter Schmitt das närrische Volk willkommen. Präsident Robin Schmelcher von der FG „Hettemer Fregger“ richtete Grußworte der Fastnachtsvereine im Narrenring Main-Neckar an das närrische Volk. Weil sich Sitzungspräsident Dieter Schmitt einmal in seinen 14 Sitzungen ein Prinzenpaar an seiner Seite gewünscht hatte, erfüllte ihm Schmelcher diesen Wunsch. So wurde aus der Vorsitzenden der FG „Hettemer Fregger“, Kirsten Erfurt, Prinzessin Kirsten I. die Mächtige und aus Kassenwart Klaus Müller Prinz Klaus I. vom Taler. Sie durften sechs Stunden lang in der Bühnenloge sitzen, die Aktivitäten der Darsteller verfolgen und ab und an Orden überreichen.

Den Auftakt des Programms machten die Jüngsten der FG „Höhgöiker“ als 19 Weihnachtswichtel verkleidet. Als „Isegrim vom Unterschloss“ trat Peter Bienert von der FG „Hordemer Wölf“ in die Bütt. Kritisch nahm er politische, sportliche und gesellschaftliche Entwicklungen aufs Korn. Dabei nahm kein Blatt vor dem Mund, alle bekamen ihr Fett ab.

Akrobatisch wirbelte anschließend Tanzmariechen Mia Riehl von der FG „Höhgöiker“ über die Bretter, die die Welt bedeuten. Nach diesem Höchstleistungsport von Mia gab es vom närrischen Auditorium viele Raketen und Applaus.

Tänzerisches Talent stellte auch die gemischte Schautanzgruppe der FG „Aaldemer Dunder“ mit „Alte Liebe rostet nicht“ überzeugend unter Beweis. Danach betrat Ralf „Zack“ Zang mit seiner Tochter Lina von der FG „Höhgöiker“ die Bühne. Mit viel Humor gab sie Anekdötchen aus der Nachbarschaft zum Besten und lieferten sich einen packenden Wettbewerb im Witze erzählen.

Ein Augenschmaus war der zackige Gardetanz der Juniorengarde der FG „Höhgöiker“. Und gleich darauf stellte die Schautanzgruppe der FG „Seggemer Schlottenfeger“ mit „Willkommen auf dem Jahrmarkt“ ihr Können überzeugend unter Beweis. Mit ihrem urwüchsigen und treffenden Humor sorgte Gerda Kirchgessner als „Eine Klofrau“ für Lachsalven. Mit ihren Klogesprächen in der Sporthallentoillette erntete sie viel Beifall.

„Lusthansa“ auf Höhenflug

Einen weiteren tänzerischen Höhepunkt setzten die aktiven Fußballer der Spielvereinigung SV Wettersdorf-Glashofen/SV Rippberg mit „Boys visa Girls“. Es folgten ein Gardetanz der „Stedemer Beesche“ und eine Show der Superlative. Die Flugkapitäne Landrat Dr. Achim Brötel und Peter Fieger sowie die Stewardessen Rita Müller und Gerda Schmitt starteten mit dem „Lusthansa Narrenflug LH 111“ in die Luft.

Nach diesem närrischen Höhenflug folgte der Schautanz „Yamas – ein Hoch auf die Götter“ der gemischten Schautanzgruppe der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“, ehe die Präsidentengarde der FG „Höhgöiker“ schwungvoll über die Bühne wirbelte.

Ein Urgestein in der Bütt und Gast vieler Sitzungen ist Wolfgang König von der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“. Wenn er als Halleninspekteur seinen Besuch ankündigt, schwant einem nichts Gutes. Wie ein Almabtrieb tänzerisch vonstattengeht, zeigte das Männerballett der FG „Heeschter Berkediebe“ und was wäre eine Prunksitzung auf der Walldürner Höhe ohne ihrer eigenen Schautanzgruppe. Unter dem Motto „Walpurgisnacht“ legten die 21 Tänzer und Tänzerinnen einen Auftritt der Spitzenklasse aufs Parkett.

Als letzter Redner des Abends stieg das heimische Lieschen aus dem „Stedemer Fuchseloch“ (Holger Löffler) in die Bütt. Er ließ das närrische Volk an seinen urigen Erlebnissen teilhaben. Vor dem großen Finale gab es nochmals einen begeisternden Tanz der „Fregger-Garde“ aus Hettingen.

Im Anschluss kamen alle Aktiven des Abends auf der Bühne zusammen, um ihren Sitzungspräsidenten zu verabschieden. Unterdessen dankte Dieter Schmitt allen Beteiligten und Helfern hinter, vor und auf der Bühne sowie allen, die sich um die FG „Höhgöiker“ in dieser Jubiläumskampagne verdient gemacht haben.

Zum guten Schluss verabschiedete Vorsitzender Florian Beuchert den Sitzungspräsidenten Dieter Schmitt, verbunden mit der Hoffnung, einen ebenso humorvollen Sitzungspräsidenten in der nächsten Kampagne zu haben. hape

Info: Weitere Bilder gibt es in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de im Internet.

