Jede Menge Spiel und Spaß für die Ferienkinder

Anzeige

Walldürn.Die Walldürner Ferientage starten am 23. Juli. Vereine und Institutionen haben wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Teilnehmern mit viel Liebe zum Detail abwechslungsreiche Ferientage zu bieten. Für manche Veranstaltungen wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Informationen und Anmeldungen sind im Verkehrsamt möglich. Anmeldungen werden erst nach Bezahlung verbindlich. Auch in diesem Jahr gibt es bei der Tourist-Info den Ferienpass. Pro Veranstaltung gibt es einen Stempel. Den Pass gibt man dann bei der Tourist-Info ab und nimmt automatisch nach den Ferientagen an einer Verlosung teil.

Montag, 23. Juli: 16.30 bis 18 Uhr Schnupperkurs Geräteturnen beim TV Walldürn; für Kinder von vier bis sieben Jahren.

Donnerstag, 26. Juli: Märchen-Tipi, Erzählungen der Gebrüder Grimm und Märchen aus der ganzen Welt, 14 bis 14.45 Uhr für Kinder von drei bis fünf Jahren, 15 bis 15.45 Uhr für Kinder ab sechs Jahren, im Tipi hinter der Nibelungenhalle.