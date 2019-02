„Jedem Bürger mit seinem Anliegen Gehör verschaffen“

Walldürn.Zur Kandidatenaufstellungsversammlung der DCB, Demokratische Christliche Bürger, begrüßte der Vorsitzende der DCB-Fraktion im Walldürner Gemeindedrat, Jürgen Schmeiser, im Hotel „Riesen“ eine große Anzahl von Kandidaten, Anhängern sowie interessierten Gästen. Besonders freute er er sich über die Tatsache, dass neben den sich zur Kandidatur bereit erklärten Kandidaten auch weitere für die Walldürner Kommunalpolitik Interessierte anwesend waren.

Dass dann aus diesem Kreis der Anwesenden sich im Laufe der Nominierungsversammlung eine Persönlichkeit spontan zur Kandidatur bereiterklärte, fand allgemeine Zustimmung und Anerkennung.

Nach der Begrüßung, der Wahl eines Versammlungsleiters und den erforderlichen einzuhaltenden Regularien für eine ordnungsgemäße Durchführung der Kandidatennominierung einer sogenannten „nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung“ stellte der Vorsitzende den Anwesenden zunächst die DCB als die für Walldürn tätige parteiunabhängige Wählergemeinschaft vor.

Dabei erinnerte er an den Gründungsanlass der DCB vor 20 Jahren. Der damaligen kommunalpolitischen Neugründung im Café „Linde“ gelang es bis heute, mit fünf bis sieben Gemeinderatsmitgliedern im Gemeinderat vertreten zu sein. Dabei ließ man sich bis heute stets von dem seit der Gründung postulierten Grundsatz „ Auf die Bürger hören, für die Bürger handeln“ leiten.

Gleichzeitig werde jeder Fraktionszwang abgelehnt. Auch wenn man nicht über die Mehrheit im Gemeinderat verfügt, wolle man jedem Bürger mit seinen Anliegen Gehör verschaffen und dann jeweils nachvollziehbar, transparent und ehrlich eine Entscheidung zum Wohle der Allgemeinheit treffen.

Trotzdem seien aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Vergangenheit Anregungen und Vorschläge der DCB abgelehnt worden. Aber Demokratie lebe vom Ringen um den besten Weg. Die DCB vertraue darauf, dass die Bürger, die sich kommunalpolitisch interessieren, erkennen ob und in welcher Weise ihre Anliegen Berücksichtigung finden. Wer sich entsprechend informieren will, könne deshalb an den öffentlichen Fraktionssitzungen teilnehmen.

Danach leitete der Vorsitzende auf die Nominierung der Kandidaten über. Die Versammlung votierte jeweils in geheimer Abstimmung dafür, dass über die Kandidaten gemeinsam abgestimmt und die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufzulisten sind. Folgende Kandidaten haben sich zu einer kommunalpolitischen Mitarbeit bereiterklärt und stellen sich zu Wahl:

Wohnbezirk Walldürn Kernstadt: Markus Ackermann, Ulrich Arnold, Sieglinde Fach, Horst Forster, Josef Gerold, Sonja Gerold, Alfred Günther, Günter Häberle, Thomas Kuhn, Josef Münster, Jürgen Schmeiser, Gotthard Schmidt, Pascal Thiry.

Wohnbezirk Gottersdorf: Maximilian Haas, Uwe Meeh.

Der Vorsitzende dankte den Kandidaten für ihre Bereitschaft zur Kandidatur, und damit zugleich die Bereitschaft für die Stadt Verantwortung zu übernehmen.

„Gute Mischung“

Die Liste der Persönlichkeiten, die sich zur Wahl stellen ist, sei nach Überzeugung aller eine gute Mischung mit unterschiedlichsten Sachkenntnissen, Erfahrungen und Alter. Besonders erfreut ist man, dass sich auch zwei Frauen unter den Kandidaten befinden und auch ein Ortsteil mit zwei Kandidaten vertreten ist. Ausdrücklich wies der Vorsitzende darauf hin, dass durchaus noch für Interessierte die Möglichkeit besteht, sich für eine Mitkandidatur zu entscheiden und entsprechend zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019