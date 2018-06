Jessica Brandl die Schuljahrgangsbeste

Anzeige

Klasse R10A (Klassenlehrer Thomas Bartwicki): Alisja Ackermann, Denis Baumgärtner (beide Walldürn), Nico Ellwanger (Altheim), Bastian Feit, Julian Feit, Sven Hansen (alle Walldürn), Tabea Hartwig, Luca Illig (beide Altheim), Sinja Kaiser, Fabienne Klier, Chantal Meidel, Emma Müssig (alle Walldürn), Sina-Marie Neuberger, (Altheim), Lale Saglam, Tara Scheuermann (beide Walldürn), Jannik Schmidt (Altheim), Pia Seyfried, Gabriel Stach, Nina Trabold (alle Walldürn), Jiara Weinlein (Altheim), Jason Wink (Walldürn).

Klasse R10B (Klassenlehrer RL Thomas Tonnier): Nancy Batzik (Rippberg), Dilara Baytar (Breitendiel), Larissa Block (Rippberg), Enes Bolat (Walldürn), Felix Bormann (Schneeberg), Talina Böttcher (Waldstetten), Simon Gehrig (Wettersdorf), Lara Götzinger (Schneeberg), Melisa Havic (Breitendiel), Rick Henn, Dennis Herkert (beide Weilbach), Siani Holy, Chanral Löbel, Kerstin Mika (alle Rippberg), Pascal Meisel (Gerichtstetten), Melina Musumarra (Rippberg), Zoe Neuberger (Glashofen), Suara Özekli (Schneeberg), Jessica Pflie-gensdörfer (Walldürn-Rippberg), Karolina Schneider (Walldürn), Laura Speth (Schneeberg), Marcel Wolf (Waldstetten).

Klasse R10C (Klassenlehrer RL Martin Heß): Dominik Bach, Elisabeth Bauer, Tanja Bauer, Leon Beuchert, Jessica Brandl, Anna Dorongov, Gary Gaukel, David Heinz, Julia Hottmann, Manuel Hottmann, Michael Jaufmann, Steven Jendrzejek, Natalia Kriwalsky, Ina Link (alle Walldürn), Wilhelm Meyer (Miltenberg), Louis Noe, Elisabeth Pidgirner, Loreta Rexhepi, Florian Rickert, Paul Rusnak, Tiffany Trefz, Edwin Waskin (alle Walldürn).

Schuljahrgangs-Beste war Jessica Brandl aus der Klasse R10C mit einem Notendurchschnitt von 1,3.

Neben ihr erhielten einen Klassenpreis in der Klasse R10A mit ei-nem Notendurchschnitt von 1,5 Pia Seyfried, in der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 1,6 Zoe Neuberger und in der Klasse R10C mit einem Notendurchschnitt von 1,5 Paul Rusnak. Jeweils ein öffentliches Lob erhielten in der Klasse R10A mit ei-nem Notendurchschnitt von jeweils 1,7 Chantal Meidel und Nina Tra-bold, sowie mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Lale Saglam. In der der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von jeweils 1,9 Nancy Batzik und siani Havic. In der Klasse R10C mit einem Noten-durchschnitt von jeweils 1,7 Anna Dorongov, David Heinzmann und Julia Hottmann, mit einem Notendurchschnitt von 1,8 Gary Gaukel, mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Steven Jendrzejek sowie mit einem Notendurchschnitt von jeweils 2,0 Leon Beuchert, Elisabeth Pidgirner und Florian Rickert. Der Notendurchschnitt bei der Klasse R10A lag bei 2,5, bei der Klasse R10 B bei 2,8, sowie bei der Klasse 10C bei 2,2, und der Gesamtnotendurchschnitt aller drei Abschlussklassen insgesamt lag bei 2,5. ds

