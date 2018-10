„Jesus ist gekommen, um zu dienen“

Die Mitglieder der Komturei St. Bonifatius Walldürn haben am Provinztag der südwestdeutschen Ordensprovinz des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem teilgenommen.

Walldürn/Königheim. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist ein päpstlicher Laienorden, welcher aus der spätmittelalterlichen Pilgerbewegung entstanden ist. Seit 150 Jahren nimmt die päpstliche Institution unter der Leitung eines Kardinalgroßmeisters Damen und Herren auf, darunter auch geistliche Mitglieder. Der Ritterorden hat mittlerweile 30 000 Mitglieder weltweit, davon 1400 in Deutschland. Der Orden ist in 58 Statthaltereien in verschiedenen Ländern unterteilt. Die Statthaltereien sind wiederum in Provinzen und dieser in Komtureien unterteilt. Die deutsche Statthalterei besteht aus sechs Ordensprovinzen und diese sind in 38 örtliche Komtureien aufgeteilt.

An dem Provinztag, welcher im Tagungshaus St. Michael in Tauberbischofsheim stattfand und von Dr. Peter Müller, dem Präsidenten der südwestdeutschen Provinz geleitet wurde, nahmen circa 60 Damen und Ritter des Ritterordens aus den Komtureien Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg/Mannheim, Stuttgart, Ravensburg und Walldürn teil.

Ein besonderer Höhepunkt war ein Referat von Prof. Dr. Klaus Peter Dannecker (Lehrstuhl für Liturgie-Wissenschaft der Universität Trier) mit dem Thema: „Das Wort und sein Ort. Ein Streifzug durch die Geschichte des Ambos und seiner Theologie.“

Am Sonntag fand ein feierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Königheim statt, welcher von Pfarrer Franz Lang und dem ehemaligen Regionaldekan Dieter Holderbach, welche beide Ordensmitglieder sind, zelebriert wurde.

Die Festpredigt von Pfarrer Lang befasste sich mit dem allgegenwärtigen Kampf ums Vorwärtskommen, das Bemühen, sich Vorteile zu sichern, seine Stellung und seine Macht auszuspielen. Er machte dies an einem Kunstwerk an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Konstanz des Künstlers Peter Lenk deutlich. Machtspielchen würden wir alle nur all zugut kennen, im Großen, wie im Kleinen: ob in der Politik, ob am Arbeitsplatz unter Kollegen, ob im Wohnort, ob in der Kirche, bis hinein in die menschlichen Beziehungen. Auch im Evangelium ging es um Macht, die beiden Jünger Jakobus und Johannes streben zwar nicht nach irdischer Macht, wohl aber nach den besten Plätzen im Reich Gottes.

Im zweiten Teil seiner Predigt setzte sich Pfarrer Lang mit dem Begriff des Dienens und dem Begriff Diener auseinander. Der englische Kardinal Basil Hume schrieb einmal: „Ein anderes Wort für „Dienst“ ist Freiheit.“ Und er habe recht. Ein wirklich freier Mensch sei auch ein dienender Mensch, und ein wirklich dienender Mensch ist auch ein freier Mensch. Ein Mensch, der sich prinzipiell weigert zu dienen, für andere da zu sein, mag nach außen sehr frei wirken. Innerlich aber ist er ein unfreier Mensch, er ist innerlich wie gefesselt. Gefesselt von seinem eigenen Stolz, von seiner Selbstsucht, von seinem Geltungsdrang, wie die Jünger im heutigen Evangelium, die darüber streiten, wer von ihnen der Größte ist.

Leben als Lösegeld hingegeben

Jesus sei den Weg des Dienens vorausgegangen. Jesu Karriere war eine Karriere von oben nach unten. Er hat uns gezeigt, was Dienen bedeutet. Er war der freieste Mensch und hatte deshalb keine Angst, seinen Mitmenschen zu dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, so das Credo von Pfarrer Lang.

Nach dem Gottesdienst fand zum Abschluss des Provinztages eine Kirchenführung in der ehemaligen Klosterkirche in Gerlachsheim statt.

Die Komturei St. Bonifatius Walldürn ist eine der kleineren Komtureien welche es seit 1985 gibt. Den Komtureien steht der „Leitende Komtur“ vor, welches derzeit in St. Bonifatius Dr. Jan-Peter Zugelder ist. Der amtierende Prior der Komturei ist Pfarrer Franz Lang aus Königheim, der zuvor viele Jahre in Hardheim Pfarrer war. Torsten Englert

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018