„Jetzt und Hier“ in der Zehntscheuer

Amorbach.Das Acoustic-Duo „Jetzt und Hier“ gastiert am Samstag, 29. September, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Zehntscheuer Amorbach. Sie präsentieren ihr Album „Spitzenteam“. Ihr Gitarrenspiel und Renés variable Stimme bilden dabei stets das musikalische Fundament der elf Titel, die man vor dem Studiobesuch bei zahlreichen Konzerten erprobte und verfeinerte. Neben den zeitgemäßen Kompositionen sind es aber auch die poetischen deutschen Texte, die den Zuhörer in ihren Bann ziehen. Stets mit positivem Grundton nehmen sie alltägliche Situationen in den Blick – nachdenklich bis melancholisch und vor allem immer sehr gefühlvoll. Unterstützt wird das aus dem Rhein-Neckar-Raum stammende Duo hierbei von Rainer Thielmann, der den Texten den letzten Schliff verpasste.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018