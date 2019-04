Joachim Kassung neuer Vorsitzender

Walldürn.Zur Generalversammlung mit Neuwahlen des Vorstands trafen sich die Mitglieder der Juniorfirma „Seal“ der Frankenlandschule im Raum 021 der Frankenlandschule. Der Schulleiter der Frankenlandschule, Studiendirektor Torsten Mestmacher, sagte, dass sich diese vor zehn gegründete Juniorfirma stets bestens bewährt habe. Sie könne heute eine Erfolgsgeschichte nachweisen, die ihresgleichen in ganz Baden-Württemberg suche. Er dankte dem Vorstand und dem Vorsitzenden und Geschäftsführer Werner Hefner. Der erinnerte an die Geschichte der Juniorfirma. Der ehemalige Schulleiter der Frankenlandschule, Oberstudiendirektor i. R. Jürgen Schmeiser, sei der Initiator gewesen. Nach Erstellung einer ersten Bedarfsplanung habe man erkannt, dass es zur Finanzierung einer finanziellen Unterstützung bedürfe, die dann auch von Seiten der in der Region ansässigen Industrie gewährleistet worden sei. Nicht minder zur erfolgreichen Realisierung habe auch der Schulträger, der Neckar-Odenwald-Kreis beigetragen.

In den ersten Jahren seien es vor allem die Vorstandsmitglieder Udo Volk, Daniel Mohr, Franz Walch und Marianne Baier gewesen, die zusammen mit ihm vieles bewegt hätten, wobei hier der praktische Teil von Marianne Baier übernommen worden sei, die eine hervorragende und in jeder Hinsicht vorbildliche Arbeit geleistet habe. Zwischenzeitlich seien drei jüngere Mitglieder in das bestehende Vorstands- und Führungsteam nachgerückt. Die Juniorfirma schreibe alljährlich „Schwarze Zahlen“. Zum Abschluss teilte er mit, dass er im nächsten Jahr in Pension gehe und deshalb künftig nicht mehr für das Vorstandsamt zur Verfügung stehe. Er dankte allen, die in den zehn Jahren unterstützt haben.

Schatzmeister Joachim Kassung trug den Kassenbericht vor. Kassenrevisor Wolfgang Bauer bestätigte eine Kassenführung sowie der Juniorfirma ein sehr erfolgreiches praxisorientiertes Schaffen mit vielen großartigen Marketingaktionen und Aktivitäten.

Feier im Juni

Nach der einstimmigen Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands wurden unter der Wahlleitung von Werner Hefner die Neuwahlen durchgeführt, die folgendes Ergebnis hatten: Vorsitzender Joachim Kassung, 2. Vorsitzende Nicole Geier, 3. Vorsitzender Udo Volk, Schriftführerin Mona Frisch, Schatzmeister Joachim Kassung, Kassenrevisor Wolfgang Bauer, Beisitzer Werner Hefner, Torsten Mestmacher, Jürgen Schmeiser und Sebastian Welzenbach. Sebastian Welzenbach informierte noch über die am 6. Juni stattfindende Jubiläumsfeier „Zehn Jahre Juniorfirma“.

Der neue Vorsitzende und Geschäftsführer der Juniorfirma dankte seinem Vorgänger Werner Hefner für dessen beispielhaftes zehnjähriges sehr engagiertes Wirken zum Wohl des Vereins und der Frankenlandschule. ds

