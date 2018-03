Josef Müller spricht über sein Leben

Anzeige

Walldürn.Josef Müller ist am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn zu Gast. Dort wird er bei seinem Vortrag über sein Leben, seine Lebensbeichte sowie seine Beziehung zum Glauben und zu Gott sprechen. Gastgeber und Veranstalter ist Hope-for-the-Nations aus Höpfingen-Waldstetten und Come-Alive FCG aus Hainstadt. Mit 18 Jahren hatte Müller einen Verkehrsunfall und ist seither querschnittgelähmt. All das hatte ihn nicht davon abhalten können als Steuer- und Anlagenberater konsequent sein Ziel zu verfolgen: Geld, Geld und nochmals Geld. Fünf Jahre saß Müller im Gefängnis, was sein Leben wandelte. Er schrieb das Buch: „Ziemlich bester Schurke“, das den Untertitel trägt: „Vom FBI gejagt, von Gott gefunden“. Darin spricht er ganz offen über sein Leben, seine Verfehlungen, seinen Betrug an den Menschen und auch über seine Umkehr zu Gott. Anmeldungen zu diesem Vortrag sind per E-Mail unter: info@hftn.de möglich. Die Plätze werden nach Eingang der E-Mails reserviert. Die Saalöffnung ist am Samstag, 10. März um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird um eine Spende gebeten.

Am Sonntag, 11. März findet ebenfalls im „Haus der offenen Tür“ ein Gottesdienst statt. Beginn ist um 10 Uhr. Einlass um 9 Uhr.