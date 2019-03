Jubiläum der Höhepunkt

Walldürn.Neuwahlen und Ehrungen standen bei der Mitgliederversammlung des Square Dance Clubs „Old America County“ auf der Tagesordnung. Im Jahresbericht resümierte der scheidende Präsident Manfred Wüstemann die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres. Im abgelaufenen Jahr konnte bei den Aktiven wieder leichter Zuwachs vermeldet werden. Grund hierfür war der erfolgreich verlaufene Anfängerkurs und der damit verbundene Eintritt von vier Teilnehmern in den Club. Damit wurden die Mitgliederzahlen des Jahres 2017 wieder erreicht.

Zu den Höhepunkten im abgelaufenen Jahr gehörte das „unechte“ Jubiläum mit dem 15-jährigen Bestehen. An allen Tanznachmittagen waren Kerstin Wüstemann und Franz Klaus Gehrig anwesend. Die Mitglieder des Anfängerkurses waren auch konstant am Üben und wurden feierlich im November graduiert. Zahlreiche Besuche anderer Clubs oder deren Veranstaltungen standen an. Von Bremen bis München, von Saarbrücken bis Dresden, kreuz und quer durchs Bundesgebiet, fuhren die Mitglieder des OAC und vertraten die Walldürner Vereinsfarben in imposanter Weise. Die meisten Besuche anderer Vereine wurden von Anna und Konrad Löffler getätigt.

Abschließend dankte Wüstemann allen, die ihn in seiner 16-jährigen Amtszeit tatkräftig unterstützt haben, und freute sich, dass mit Peter Schönig ein designierter Nachfolger gefunden wurde.

Der Bericht von Schatzmeisterin Rebecca Meidel zeigte eine solide Haushaltsführung, so dass die Revisorinnen Martina Wüstemann und Paola Koch nichts zu beanstanden hatten, was auch zur Entlastung des Vorstandsgremiums führte.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Claudia Stolzenberger, Anna Löffler und Konrad Löffler jeweils mit einer Urkunde ausge-zeichnet. Diese drei waren im Jahr 2008 Gewinner eines Anfängerkur-ses und traten nachfolgend dem Club bei. Aber auch der Verein selbst sei ein Gewinner gewesen, denn alle drei brachten sich tatkräftig in den Verein ein und übernahmen auch verantwortliche Positionen.

Unter Leitung von Andreas Meidel erfolgten die Neuwahlen. Neuer Vereinspräsident wurde Peter Schönig, der auf den nicht mehr kandi-dierenden Manfred Wüstemann folgte. Manfred Wüstemann stellte sich allerdings für einen geregelten Übergang als Vizepräsident zur Ver-fügung und wurde hierzu gewählt. Schriftführerin bleibt Anne Mark und für die Finanzen ist weiterhin Rebecca Meidel zuständig. Claudia Stolzenberger, bisherige Vizepräsidentin, bleibt zusammen mit Kerstin Wüstemann als Eventmanagerin im Führungsgremium. Bei den Revisoren löst Timo Mark Paola Koch ab und fungiert zusammen mit Martina Wüstemann in diesem Kontrollgremium. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019