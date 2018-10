Jubiläumskampagne startet mit Festakt

Glashofen.Traditionsgemäß versammelten sich die Mitglieder der Fastnachtsgesellschaft „Höhgöiker“ vor dem Beginn der neuen Kampagne, um Bilanz im Gasthaus „Zum Löwen“ zu ziehen. Zunächst berichtete Vorsitzender Florian Beuchert über die Ereignisse und Aktionen des zurückliegenden Jahres. Die Zahl der Elferratsmitglieder bezifferte er auf 28 Männer und Frauen. In vier Tanzgruppen sind 71 Tänzer und Tänzerinnen sowie das Tanzmariechen aktiv, so Beuchert.

Die letztjährige Kampagneneröffnung habe wegen des schlechten Wetters in die Scheune von Familie Schmitt verlegt werden müssen. Die Dreikönigswanderung nach Gottersdorf mit dortiger Einkehr sei ein Erfolg gewesen. Ebenso das Ordensfest und gleich im Anschluss die 19. „Göikerfete“ ,die wieder eine große Besucherzahl angelockt habe. Bei der großen Prunksitzung und der Kindersitzung in der Sporthalle seien wieder viele eigene Mitglieder als Büttenredner und Akteure aufgetreten. Diesbezüglich dankte Beuchert dem Sitzungspräsidenten Dieter Schmitt und Vizepräsident Aleaxander Beuchert für die Vorbereitungen zu den Sitzungen aus.

Vielfältig in der Region aktiv

„Abordnungen des Elferrates haben die verschiedensten Fastnachts veranstaltungen im Narrenringkreis besucht“, so Beuchert weiter. Viel unterwegs im Narrenringkreis seien auch die Büttenredner und die Akteure der „Höhgöiker“ gewesen. Zudem hätten viele Vereinsmitglieder an den Umzügen in der Region teilgenommen. Nach der Kampagne habe der Vorstand an der den Sitzungen des Narrenringkreises in Külsheim und Lauda teilgenommen.

Zu guter Letzt wertete der Vorsitzende den viertägigen Ausflug nach Ungarn als vollen Erfolg. Am Ende seiner Ausführung dankte Beuchert allen, die sich auf ihrer Art und Weise bei den „Höhgöikern“ eingebracht haben.

Auch Sitzungspräsident Dieter Schmitt ließ das abgelaufene Geschäftsjahr noch einmal Revue passieren. „Es war eine tolle Sache, man wurde sehr viel aus den eigenen Reihen unterstützt“, sagte er mit Blick auf die verschiedenen Veranstaltungen. Seinen Dank sprach Schmitt den vielen Helfern aus.

Schatzmeisterin Anette Gehrig verlas den Kassenbericht, der im Vorfeld von den Kassenprüferinnen Elke Dörr und Petra Baumann geprüft worden war. Die anschließende Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Stadtrat Martin Meidel lobte in seinem Grußwort die gute Arbeit des Vereins und wünschte der bevorstehenden Kampagne einen guten Verlauf.

Zum Abschluss der Versammlung gab Vorsitzender Beuchert noch einige Termine bekannt: Das 50-jährige Bestehen der FG „Höhgöiker“ wird am Samstag, 10. November, mit eine Festakt in der Sporthalle gefeiert. Es folgt am Sonntag, 11. November, nach einem Gottesdienst die Eröffnung der Kampagne 2018/19. Am Dreikönigstag steht eine Wanderung auf dem Programm, am 15. Februar steigt die 20. „Göikerfete“ in der Sporthalle. Den vorläufigen Höhepunkt der Kampage steuern die „Höhgöiker“ am 22. Februar mit der großen Prunksitzung und am 23. Februar mit der Kinder- und Seniorensitzung an. Die tollen Tage enden am Fastnachtsdienstag mit der Fastnachtsverbrennung.

Ferner teilte Florian Beuchert mit, dass Sitzungspräsident Dieter Schmitt, stellvertretender Vorsitzender Arno Gärtner und er selbst bei der nächsten Mitgliederversammlung Ende Oktober 2019 nicht mehr kandidieren werden. Es folgte ein gemütliches Beisammensein mit einer Bildershow über den Ausflug nach Ungarn. hape

