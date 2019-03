„Jugend bedeutet Zukunft“

Altheim.Ein Wortgottesdienst, den der Musikverein Altheim mitgestaltete, ging der Jahreshauptversammlung des Vereins voraus. Nach der Begrüßung durch den Vorstand Martin Sans rief Schriftführerin Miriam Häfner das vergangene Jahr nochmals in Erinnerung. Zu den Höhepunkten zählten hier ohne Zweifel der Bauernball, die Marschparade auf dem Kirchenvorplatz, die seitens der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, und das erstmalig veranstaltete Oktoberfest.

Insgesamt absolvierte der Musikverein 2018 mit den Kirnautalern sechs Auftritte und 23 Proben, mit der Gesamtkapelle 19 Auftritte und 41 Proben. Der Wanderpokal für die meistbesuchten Proben ging dieses Jahr an Hanna Sans, die 92 Prozent der Proben besuchte.

Martin Sans lobte in seinem Bericht die Fortschritte der Jungmusiker Paula Kappes, Paula Spiesberger und Leo Kappes und zeigte sich begeistert von deren Teilnahme an verschiedenen Fastnachts-Events. Corinna Sans tritt in die Fußstapfen von Stefanie Möhler und übernimmt deren Arbeit als Jugenddirigentin. Die hohe Qualität der Jungmusikerausbildung zeige sich zudem darin, dass Hanna Sans und Pia Weber im April das silberne Leistungsabzeichen anstreben. Der Vorstand dankte den zahlreichen Helfern und Ideengebern, ohne die Feste wie die Marschparade oder das Oktoberfest nicht zu stemmen seien.

Auch Dirigent Harald Killian zeigte sich „sehr zufrieden“ mit der Ausbildung der Jungmusiker und der damit einhergehenden Zusammenarbeit mit der Musikschule Walldürn. Darüber hinaus sprach sich Killian für eine permanente Werbung neuer Jungmusiker aus, um die Zukunft des Vereins sicherzustellen, und schloss sich somit seinem Vorredner an, der die Zukunft des Vereins in der Jugend sieht.

Erfreut zeigte er sich zudem über den Erfolg der Marschparade und das Engagement um das Ereignis. Sein Dank galt dem Vorstand und natürlich den Musikern, so zahlreich und motiviert die Proben zu besuchen und die Auftritte mitzugestalten.

Armin Mechler bescheinigte Kassier Michael Kappes nach dessen Bericht eine einwandfreie Kassenführung, woran sich schließlich die Entlastung des Vorstands, durchgeführt vom stellvertretenden Ortsvorsteher Anton Bopp anschloss, welche einstimmig erteilt wurde. Bei den Neuwahlen blieb alles beim Alten. So blieben im Amt: Vorstand: Martin Sans, 2. Vorstand: Martin Weber, Kassier: Michael Kappes, Schriftführerin: Miriam Häfner. Beiratsmitglieder (aktiv): Michaela Bischoff, Roland Frank, Dominik Goisser, Ralf Herkert, Alexander Kappes, Sven Martin, Fabian Mechler und Stefanie Möhler, Beiratsmitglieder (passiv): Jürgen Ellwanger und Anton Bopp. Das Amt des Vereinsdieners übernahm Corinna Sans. Die Jugend vertreten Lars Schmitt und Jannik Spiesberger.

Pater Christoph dankte dem Musikverein für sein großes Engagement, vor allem in Bezug auf die kirchlichen Anlässe. Im Wesen der Musik liege es, „Freude zu bereiten“. In diesem Sinne freue er sich auf zukünftige Auftritte. Auch Anton Bopp lobte den Musikverein für sein Engagement: „Musik verbindet Menschen und verbreitet Freude.“

Am Ende wurden Termine genannt. 4. Mai: Teilnahme am Serenadenkonzert mit den Walldürner Blaskapellen im Zuge des 1225-jährigen Stadtjubiläums im Schlosshof (20 Uhr); 2. Juni: Platzkonzert auf der Bundesgartenschau in Heilbronn; 29. September: Konzert des Musikvereins. dka

