Jugendoffizier gab Einblicke

Amorbach.Warum ist das deutsche Heer seit über 14 Jahren mit Soldaten in Afghanistan vor Ort? Wie ist es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt? Was verbirgt sich hinter der UN-Mission „Minusma“? Um diese Themen ging es für die Schüler der Q 12 des Karl-Ernst-Gymnasiums, als der für unseren Raum zuständige Jugendoffizier Christian Rumpel in Amorbach zu Gast war.

Nach seinem interaktiven Vortrag über die Rolle und Stellung der Bundeswehr in den internationalen Organisationen Nato und UNO stellte der Hauptmann aus dem Standort Veitshöchheim exemplarisch die Beteiligung der Stabilisierungsmission „Minusma“ in Mali, die derzeit eine zentrale Aufgabe der Afrikapolitik der Bundesregierung darstellt, vor. So erhielten die Jugendlichen, auch mit Hilfe von Fotos, Impressionen sowie kurzen Videosequenzen, Einblick in die Vorgeschichte, den Eingriff der Franzosen in Mali sowie die Beteiligung der Bundeswehr vor Ort seit 2013.

Zudem gab es nach dem Vortrag auch Zeit für die Schüler, Fragen an Rumpel zu richten. So wurde zum Beispiel besprochen, wie die Idee einer europäischen Armee eingestuft werden kann oder eine Diskussion hinsichtlich der Wiedereinführung der Wehrpflicht geführt. Durch den Besuch des Jugendoffiziers haben die Schüler nun einen praxisnahen Einblick in die im Sozialkundeunterricht zeitgleich beziehungsweise bald folgenden Themen als Wissensbasis gewonnen. Nicole Billinger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019