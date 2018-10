Junge Klassik-Elite gibt ein Gastspiel

Amorbach.Seit Jahren gehört der Auftritt des Music Campus Frankfurt Rhein-Main zu den Höhen-punkten des Kulturwochenherbstes des Landkreises Miltenberg. In diesem Jahr sind die jungen Musiker am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr im Grünen Saal in Amorbach zu Gast. Das Konzert „Serenade“ widmet sich Werken von Johannes Brahms (Serenade Nr. 1 D-Dur in der Fassung für Kammerensemble), Manuel de Falla/Gerhard Müller-Hornbach (Cancio-nes populares españolas) und Werner Egk (Polonaise, Adagio und Finale).

Der Music Campus Frankfurt RheinMain agiert grenzüberschreitend im bayerischen und hessischen Teil der Region und ist eine Plattform für junge Musiker weltweit. Unter Leitung von Linus Roth spielen zehn junge Talente aus neun Ländern, die allesamt Wettbewerbserfolge und Stipendien aufweisen können. Der Wettbewerb setzt damit ein Zeichen für die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Nähere Informationen sind im Internet (www.bellarte-frm.de und www.kulturwochen.landratsamt-miltenberg.de) zu finden. Eintrittskarten sind beim Kulturreferat des Landkreises Miltenberg (Telefon 09371/501501, E-Mail: kultur@Lra-Mil.de) sowie im Internet (www.adticket.de/Kulturwochenherbst.html) erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018