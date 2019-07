Kabarett mit Martin Wangler

Gottersdorf.Der SWR-Schauspieler und badische Kabarettist Martin Wangler (bekannt aus der Serie „Die Fallers“) fährt in der Rolle des „Fidelius Waldvogel“ anlässlich seiner diesjährigen „Von Daheim“-Tour mit seinem Eicher-Königstiger (1968) durch Baden-Württemberg und präsentiert an verschiedenen Orten sein Kabarettprogramm: „Nächste Ausfahrt: Heimat! – Kabarett auf der Wanderbühne“.

Auftakt in Gottersdorf

Die Auftaktveranstaltung der Tour findet am Freitag, 5. Juli, um 20 Uhr im Odenwälder Freilandmuseum statt. In der Dreschhalle des Freilandmuseums öffnet das badische Urgestein zum ersten Mal in diesem Jahr die Läden seiner Wanderbühne und setzt sich mit dem heute viel strapazierten Begriff „Heimat“ im geschärften Blick auf Baden-Württemberg auseinander. An diesem Kabarettabend wird philosophiert, diskutiert, musiziert und sogar degustiert. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

