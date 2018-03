Kabarett mit Mushin Omurca

Anzeige

Amorbach.Mushin Omurca kommt am Samstag, 3. März, um 20 Uhr mit seinem Kabarett-Programm „Integration a´la Ikea“ in die Zehntscheuer. Einlass ist ab 19 Uhr. Muhsin, der Vater des Migranten-Kabaretts in Deutschland und noch nicht anerkannte Integrationsexperte, kennt seine Landsleute und die Deutschen wie kaum ein anderer und schlägt unter anderem vor: „Integration a´ la Ikea“ … Wie üblich mit selbstgezeichneten Cartoons. Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald am Schlossplatz 1 in Amorbach, Telelefon 09373/200574, unter www.zehntscheuer-amorbach.de, unter der Telefonnummer 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.