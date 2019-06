Kabarettist widmet sich der Heimat

Gottersdorf.Der SWR-Schauspieler und badische Kabarettist Martin Wangler fährt in der Rolle des „Fidelius Waldvogel“ anlässlich seiner sommerlichen „Von Daheim“-Tour 2019 durch Baden-Württemberg und präsentiert an verschiedenen Orten und schönen Plätzen sein Kabarettprogramm: „Nächste Ausfahrt: Heimat! – Kabarett auf der Wanderbühne“

Die Tour beginnt am Freitag, 5. Juli, ganz im Norden des Landes im Naturpark Neckartal-Odenwald und zwar in der Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums in Gottersdorf.

Um 20 Uhr öffnet der Waldvogel dort seine originelle Wanderbühne und präsentiert sein rund 90 minütiges Kabarettstück „Nächste Ausfahrt: Heimat! Die Tour mit Fidelius Waldvogel wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium ländlicher Raum und Verbraucherschutz durchgeführt. Der Ur-Schwarzwälder „Fidelius Waldvogel“ fährt mit seinem Eicher, Modell Königstiger, Baujahr 1968 und einem umgebauten Forstwagen einmal quer durch die Naturparke Baden-Württembergs.

In seinem Kabarettprogramm setzt sich Martin Wangler in der Rolle des Fidelius Waldvogel mit dem heute viel strapazierten Begriff „Heimat“ im geschärften Blick auf Baden-Württemberg auseinander. Heimaterfahrungen, Heimatbegriffe und Heimatbilder zwischen Fluch, Flucht und Segen werden in seinem Programm betrachtet und reflektiert. Mit seinem urtümlich-bauernschlauen Blick auf das Themenfeld unterhält er auf kritisch-humorvolle Art und Weise sein Publikum.

Manche und Mancher im Publikum wird selbst entdecken, was für sie oder ihn Heimat ist. An diesem Kabarettabend wird philosophiert, diskutiert, musiziert und sogar degustiert.

Martin Wangler kommt aus Breitnau im Hochschwarzwald / Baden-Württemberg, studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg. Danach folgten Festengagements am Staatstheater Oldenburg und am Stadttheater Ingolstadt. Seit 2003 arbeitet er im Film und Fernsehen und ist dort unter anderem in der SWR-Serie „Die Fallers“ als „Bernd Clemens“ zu sehen. Seit 2005 ist er zusätzlich als Kabarettist mit seiner Kunstfigur „Fidelius Waldvogel“ unterwegs, für die er 2009 mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurde.

