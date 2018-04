Kampfkunst ist keine Frage des Alters

Anzeige

Durch entsprechende Übungen werden die Konzentrationsfähigkeit, Koordination und das Gleichgewicht verbessert. Auf die Erhaltung beziehungsweise Steigerung der Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft wird gezielt hingearbeitet. Das Erlernen realistischer, auf das Alter bezogene Selbstverteidigungstechniken runden das Training ab.

Der in der Nähe von Berlin geborene Jörg Freund wohnt seit 1991 in Rippberg. In seiner Jugend hat er Judo und Turnen betrieben. Beruflich bedingt konnte er sich über längere Zeit nicht mehr sportlich betätigen. Erst mit Anfang 70 hat er zur Kampfkunst Karate gefunden und widmet sich seitdem diesem Sport mit viel Ehrgeiz. Durch regelmäßiges Training – Jörg Freund trainiert zeitweise bis zu 4 Mal in der Woche – hat er es mittlerweile bis zum 3. Kiyu (Braungurt) gebracht.

Der gebürtige Walldürner Heinz Appel kam mit 42 Jahren zum Karate und ist 1985 in die damalige Goju Ryu-Abteilung eingetreten. Familiäre und berufliche Gründe führten dazu, dass er seine sportlichen Aktivitäten ruhen lassen musste. Nach seiner Pensionierung nahm er seine sportliche Betätigung wieder auf und fand über die Montagmorgengymnastik der Sportkarateabteilung der Eintracht ’93 Walldürn wieder zum Karate. An den wöchentlichen Trainingsstunden am Donnerstagmorgen nimmt er seitdem regelmäßig teil und hat mittlerweile nach den entsprechenden Prüfungen den 3. Kiyu Grad (Braungurt) erreicht.

Viele kennen Ortlieb Duschek nur aus seiner Apotheke in Walldürn, doch dass er auch ein begeisterter Kampfsportler ist, wissen die Wenigsten. Ortlieb Duschek begann mit 16 Jahren mit der Kampfsportart Judo. Während seines Studiums hat er Jiu Jitsu betrieben. In seiner Zeit in Heidenheim ist er zum Karate der Stilrichtung Shotokan gewechselt.

Nach seinem Umzug nach Walldürn 2007 musste sich Ortlieb Duschek auf die neue Stilrichtung Goju Ryu umstellen. Mit der Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt) bewies er, dass er diese Umstellung sehr erfolgreich bewerkstelligte. Seine „Karate-Gene“ hat er mittlerweile an seine Töchter weitergegeben, die als Wettkämpferinnen bei der Sportkarateabteilung sehr gute Ergebnisse erzielen.

