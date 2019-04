Kandidaten stellen sich vor

Walldürn.Die Kandidaten der SPD Walldürn für die Kommunalwahlen stehen unter dem Motto „Gemeinsam Heimat gestalten“ an den folgenden Terminen bei Bürgerdialogen Rede und Antwort:

Freitag, 3. Mai: Ortsrundgang in Altheim; Treffpunkt um 18 Uhr am alten Schulhaus, Abschluss im Gasthaus „Zur Krone“.

Samstag, 4. Mai: Höhentour über Wettersdorf und Glashofen; Treffpunkte um 11.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Wettersdorf, um 13 Uhr am Kindergarten in Glashofen und um 14.15 Uhr am Bürgerhaus in Gerolzahn.

Mittwoch, 8. Mai: Ortsrundgang durch Rippberg mit anschließendem Bürgergespräch in der „Linkenmühle“; Treffpunkt um 18 Uhr an der Sporthalle Rippberg.

Montag, 13. Mai: Ortsrundgang durch Gottersdorf mit anschließendem Treffen in der „Scheune“; Treffpunkt um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Dienstag, 14. Mai; Bürgergespräch in Walldürn um 19 Uhr im Gasthof „Hirsch“.

Donnerstag, 16. Mai: Ortsrundgang durch Hornbach; Treffpunkt um 18 Uhr am Gasthof „Zum Lamm“.

Freitag, 17. Mai: Ortsrundgang durch Reinhardsachsen; Treffpunkt um 18 Uhr am Schulhaus mit Abschluss im „Jägerhof“ in Kaltenbrunn.

Donnerstag, 9. Mai: Zentrale Kandidatenvorstellung um 19 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum „Schlachthof“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019