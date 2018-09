„Kasperle und der Sternschnupfen“

Walldürn/Hardheim.Adrien Megners „Kindertheater Papiermond“ ist wieder da: Auf seiner Herbsttour macht der Puppenspieler am Montag, 8. Oktober, um 16.30 Uhr Station im katholischen Pfarrsaal in Walldürn und am Mittwoch, 10. Kotber im „Bahnhof 1912“ in Hardheim. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Kasperle, Maus Fridoline, dem gar nicht bösen Drachen und so manch anderen Figuren aus der großen Papiermond-Puppenkiste. Bild: Megner

