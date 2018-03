Keine Daten preisgeben

Anzeige

Mudau/Walldürn.Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag bei einem 76-Jährigen in Mudau angerufen und sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben. In schlechtem Englisch erklärte er, dass am Computer des Rentners ein Sicherheitsproblem bestehe. Der 76-Jährige beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

„Die Firma Microsoft führt keine derartigen Anrufe durch“, informierte am Sonntag das Polizeipräsidium Heilbronn. „Es wird empfohlen, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen.“ Betroffene sollten das Gespräch sofort beenden, ohne persönliche Daten preiszugeben. „Sollte auf Verlangen des Anrufers bereits Software auf einem Rechner installiert worden sein, sollte das Gerät schnellstmöglich vom Netz getrennt und von einem Computer-Experten überprüft werden“, heißt es in der Pressemitteilung. In jedem Fall solle umgehend die Polizei verständigt werden.

In Walldürn meldete sich telefonisch der angebliche Enkel eines 85-Jährigen. Er sei der Thomas und er brauche Geld, weil er ausgeraubt wurde. Auch dieser Angerufene reagierte richtig. Er legte auf und verständigte die Polizei.