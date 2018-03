Keine Kredite, Schuldenlast soll sinken

Anzeige

Umlage steigt leicht

Die Verbandsumlage soll nach der doppischen Buchführung dem Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushaltes entsprechen, wobei die zweckgebundenen Zulagen für Gemeindeverbindungsstraßen hier nicht mit eingerechnet werden dürfen. Dabei muss jedoch die Tilgungsrate mindestens als Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Dies werde beim Haushalt erreicht, da der vorgesehene Zahlungsmittelüberschuss mit 130 053 Euro vorgesehen ist und die Tilgungsrate 59 000 Euro beträgt. Bezogen auf die jeweiligen Einwohnerzahlen wurde die Verbandsumlage 2017 auf 41,51 Euro und für dieses Jahr auf 41,88 Euro festgelegt.

Der Datenschutz wird künftig eine größere Rolle spielen. Darum werde sich künftig ein Mitarbeiter kümmern. Zum 23. Mai ändere sich das Datenschutzrecht massiv und es tritt die sogenannte EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. „Jede Kommune benötigt künftig einen Datenschutzbeauftragten“, so Frank. Erfreulich sei, dass man im letzten Haushaltsjahr einen Kredi umschulden konnte und die Zinsbelastung dadurch auf jetzt 106 000 Euro pro Jahr reduziert wurde. „Im Finanzwesen wird das Haushaltsjahr weiterhin durch die Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht mit der Erstellung einer Eröffnungsbilanz und einer ersten Schlussbilanz mehr als deutlich geprägt“, sagte der Geschäftsführer weiter.

Breiten Raum nehme wieder die Orts- und Regionalplanung ein. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) 2030 allgemein, aber auch die FNP-Fortschreibung Windkraft im speziellen sowie der Bebauungsplan Verbandsindustriepark (VIP) III und weitere Bebauungsplanänderungen im Parallelverfahren würden den Verband wohl das ganze Jahr als Aufgabe begleiten „und unsere Mitarbeiter einmal mehr an die zumutbaren Belastungsgrenzen bringen“.

„Der Ausgabenbereich wird dominiert von dem Bau eines Löschwasserbehälters im VIP II für circa 120 000 Euro, einer Planungsrate für die VIP III-Erweiterung im Straßen- und Abwasserbereich mit jeweils circa 35 000 Euro und der Ersatzbeschaffung eines neun Jahre alten Messeinschubes für circa 48 000 Euro.“ Für weitere 850 000 Euro sollen Grundstücke im VIP III-Gebiet aufgekauft werden.

Die Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem erwarteten Verkauf von erschlossenen Grundstücken mit rund 500 000 Euro, dem Verkauf eines Anwesens in der Marsbachstraße für 280 000 Euro und der Übertragung der Abwassereinrichtungen mit einem Delta von rund 690 000 Euro.

2017 gingen rund 150 000 Euro der im VIP erzielten Steuern bei den Mitgliedsgemeinden ein. 2015 lag die Abführung sogar noch bei fast 800 000 Euro und 2016 bei 400 000, so dass seit 1999 also fast 5,4 Millionen Euro an die Gemeinden ausgeschüttet wurden, so Frank weiter. Nicht verschweigen wolle er aber den derzeitigen Schuldenstand, der sich auf ähnlichem Niveau bewegt: Nämlich bei circa fünf Millionen Euro. „Hätten wir also die im VIP angefallenen und an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlten Steuern für die für den VIP aufgenommenen Kredite zur Schuldentilgung genommen, wäre der Gemeindeverwaltungsverband heute schuldenfrei und wir könnten die Umlage deutlich senken und die 165 000 Euro Zins- und Tilgungskosten anderweitig verwenden“, so der Geschäftsführer weiter.

Auf jeden Fall sei aber vorgesehen, die Schulden planmäßig mit 59 000 Euro zu tilgen und die Schuldenlast zum Jahresende 2018 auf wieder unter fünf Millionen Euro zu verringern. „Eine Kreditaufnahme halten wir auch dieses Jahr wieder für verzichtbar und haben dementsprechend auch nichts veranschlagt.“

Die Baurechtsbehörde liege mit 423 Anträgen auf einem hohen Niveau. Allerdings habe man damals kaum Widersprüche bearbeiten müssen, „heute ist es ein bedeutender Zeitfaktor“. Zu den „Hochzeiten“ Ende der 1990er-Jahre waren noch 4,75 Personen in der Baurechtsbehörde beschäftigt, derzeit sind es nur noch 3,5. „Außerdem wurde dem Baurechtsamt zwischenzeitlich ohne Personalmehrung die Flächennutzungsplanung übertragen.“ Und selbst in der Flächennutzungsplanung habe der Arbeitsaufwand deutlich zugenommen, zumal heutzutage fast jede Planung – „ich will das aber gar nicht kritisieren“ – von Bürgerinitiativen begleitet werde. Aber natürlich habe sich dadurch die aufzuwendende Zeit für die Planung und Ausführung enorm erhöht; vielleicht habe man dadurch auch bessere Planungsleistungen erzielt.

Mit Gebühreneinnahmen von 250 000 Euro allein im Baurechtsbereich habe man 2017 wohl sogar das doppelte des Zehn-Jahresdurchschnitts erreicht und auch in den letzten 20 Jahren nicht annähernd so viele Einnahmen in einem Jahr erreichen können.

2009 wurden die erste Geschwindigkeitsmessanlage aufgestellt und seit dieser Zeit haben sich die Fallzahlen von früher rund 4000 auf über 18 000 im Jahr 2011 erhöht. Seit dieser Zeit gab es dann leichte Auf- und Abbewegungen. „Wir sehen es aber auch als positiv an, dass der gewünschte Erziehungseffekt greift und die Verkehrsteilnehmer tatsächlich langsamer fahren.“ Parallel zu den Fallzahlen verhalte es sich natürlich mit den Einnahmen aus den Bußgeldern, die sich gegenüber der Zeit vor 2009 anfangs verdreifacht und dann in den letzten Jahren bei 300 000 bis 400 000 Euro je Jahr eingependelt haben.

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) stimmte dem Kauf eines neuen Messeinschubs als Ersatzbeschaffung für die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage zu. Nach neun Jahren Dauereinsatz ist der Messeinschub sehr reparaturanfällig. Dieser bleibt bis zur nächsten größeren Reparatur im Einsatz. Der neue Messeinschubes kostet rund 48 617 Euro.

Sitzung unterbrochen

Die Entscheidung zum Kauf fiel erst nach einer Sitzungsunterbrechung. Klaus Schneider (Hardheim) von den Freien Wählern hatte angekündigt, gegen den Kauf zu stimmen. Er bezweifelte die Notwendigkeit der Anschaffung. Laut der Satzung des GVV darf ein Mitglied der Versammlung jedoch nicht anders abstimmen als die übrigen Vertreter der jeweiligen Gemeinde. Der Verbandsvorsitzende Bürgermeister Markus Günther unterbrach deshalb die Sitzung, um dem Hardheimer Bürgermeister Volker Rohm die Gelegenheit zu geben, Schneider von der Beschlussvorlage zu überzeugen.

Wenige Minuten später bei der Abstimmung ging alles glatt und es gab für die Neuanschaffung grünes Licht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018