Kickerturnier im „Haus am Limes“

Walldürn.Die Johannes-Diakonie Mosbach veranstaltet in ihrem Wohn-Pflegeheim „Haus am Limes“ zum zweiten Mal ein Inklusionskickerturnier. Dabei spielen Bewohner und Mitarbeiter der Johannes-Diakonie, Teilnehmer von Vereinen, Pfadfindern und weitere Gäste, kurz: Menschen mit und ohne Behinderung, in Zweierteams gegeneinander. Der Spaß steht im Mittelpunkt. Gleichwohl gibt es auch Preise in Form von Wertgutscheinen und Medaillen zu gewinnen. Der Ball rollt nach der Auslosung am Sonntag, 14. Oktober, ab 13 Uhr im Wohn-Pflegeheim an der Wettersdorfer Straße. Interessierte Zuschauer sind willkommen. Für Bewirtung ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018