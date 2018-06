Kiliansfest bietet buntes Programm

Anzeige

Walldürn.Das Kiliansfest des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims St. Kilian findet am Sonntag, 1. Juli, statt. In diesem Jahr ist das Fest Bestandteil des 160-Jahr-Jubiläums. Start ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Sportgelände in St. Kilian. Ab 11.30 Uhr wird das Mittagessen serviert.

Jugendchor tritt auf

Das Programm auf der Showbühne beginnt ab 13 Uhr unter anderem mit Bullriding auf dem elektrischen Bullen, Tanz der „Großen Garde“, Auszüge aus dem Projekt „MACHTlos!“, Auftritt des Jugendchors St. Oswald aus Buchen und vieles mehr. Zudem gibt es „Die gruseligste Geisterbahn im Odenwald“, Führungen durchs Haus, Informationsstände, Bewegungsbaustelle, „Beauty-Salon für Kinder“, Budenzauber mit Flohmärkten, Rollentraining, Hüpfburg. Für musikalische Unterhaltung sorgt die „Heim@t - die Band“.

Für Bewirtung der Besucher, auch mit veganen Köstlichkeiten, ist gesorgt.