Kinder demolierten geparktes Auto

Walldürn.Der Hinweis einer Zeugin, die sich nach einem Pressebericht in dieser Woche gemeldet hat, hat Polizisten aus Walldürn bei ihrer Arbeit weitergeholfen. Folgendes war geschehen: Am Mittwoch, 18. April, wurde nach Angaben der Polizei ein in der Ringstraße in Walldürn geparktes Auto beschädigt. Nach einem Zeugenaufruf meldete sich eine Frau, die beobachtet hatte, dass Kinder Steine auf das Fahrzeug geworfen hatten. Insbesondere den Fahrzeughalter dürfte dies freuen, da er nun vermutlich nicht auf dem teuren Sachschaden sitzenbleibt. Da die Kinder noch strafunmündig sind, stellte die Polizei die Ermittlungen ein.