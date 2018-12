Kinder hatten ihren Spaß

Gottersdorf/Rippberg.Die Grundschule Rippberg besuchte einen Theatervormittag der Seehasen in Gottersdorf. „Wann geht´s denn endlich los?“ fragten viele Kinder der Grundschule Rippberg, als sie im Turnsaal der Grundschule Gotterdorf gespannt auf den Beginn der Aufführung warteten. Zuerst konnte das Stück „Der Engel mit den grünen Flügeln“ bestaunt werden, bei dem der Engel (Lea Ockenfels) vergessen hat, seine Flügelfarbe zu wechseln und jetzt von Dachs (Emil Zang), den Raupen (Lara Weber und Alissia Baumann) und der Fledermaus (Julien Schieser) in seiner Not getröstet und beraten wird.

Das Happy End der Geschichte wurde von den Kindern ausgiebig beklatscht, vor allem weil ihre Klassenkameraden eine wirklich tolle schauspielerische Leistung erbracht hatten. In der Pause sorgten die Seehasen für Essen und Trinken, ehe das Stück der Seehasenjugend „Die Leiche ist nicht totzukriegen“ folgte. Hier dreht sich die Handlung um eine Theaterprobe und Aufführung, die dank der gespielten Leiche (Tom Peper) zunehmend außer Kontrolle gerät. Hierbei schaffen es weder die Schauspieler (Lina Zang, Gina Bodirsky) noch der Regisseur (Pia Peper) noch die Souffleuse (Leni Breunig) Ordnung in den Auftritt zu bringen. Vor allem weil eine übereifrige Feuerwehrfrau (Eva Bundschuh) und die Ehefrau der „Leiche“ (Sophia Peper) ständig dazwischenfunken.

Der Schlussapplaus galt auch den Regisseurinnen Rebecca Volkert und Cornelia Schiesser.

