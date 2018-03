Kindern einen Tag der Freude bereitet

Anzeige

Walldürn.Ehrungen und Berichte prägten den Verlauf der Jahreshauptversammlung des Reitclubs Auerberg Walldürn trafen sich im Gasthaus „Zum Hirsch“. Die Vorsitzende Silke Fröschen ließ alle letzt-jährigen Aktivitäten Revue passieren, etwa die Arbeitseinsätze, die Pferdeprozession oder den Reitertag des RCA. Bei der Aktion „Zeit mit Pferden zu verschenken“ des RCA im letzten Jahr ging es in erster Linie darum, Kindern eine Freude zu machen, deren Eltern es sich finanziell nicht leisten können, ihr Kind einmal auf ein Pferd zu setzen.

Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden schließlich fünf Kinder ausgewählt, die unter der organisatorischen Leitung von Nicole Hartmann und Julia Gehrig einen Tag mit dem Pferd verbringen durften und dies mit großer Freude und Begeisterung auch taten. Silke Fröschen dankte allen, die dazu halfen, das Vereinsjahr 2017 erfolgreich zu meistern.

Gute Ergebnisse erzielt

Der Bericht der RCA-Jugend wurde vorgetragen von Jugendwartin Lea Willer. An reiterlichen Erfolgen und Platzierungen auf den Reitturnieren wurden von der RCA-Reiterjugend folgende Ergebnisse erzielt: Jasmin Mürmall bestand im Januar 2017 erfolgreich das große Reitabzeichen. Mit ihren Pferden Aisha und Pammy belegte sie in der A-Dressur einmal Platz 2, zweimal Platz 3, einmal Platz 4 und dreimal Platz 5. Mit der dreijährigen Ann Deluxe, die sie selbst angeritten hat, erzielte sie den 4. Platz. Ende der Saison startete sie mit dem Pferd Pammy das erste Mal in einer L-Dressur, und im NOK-Cup erreichte sie in der A-Dressur-Gesamtwertung den 2. Platz.