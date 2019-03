„Kirchliches Engagement ist modern“

Altheim.Ein mitreißendes Plädoyer für ein Ehrenamt in der Kirche hielt der Altheimer Pfarrgemeinderat Thomas Bischoff beim Jahrestreffen der Gemeindeteam-Ausschüsse im Herz-Jesu-Stift.

Die Abordnungen der unterschiedlichen Gemeindeteams, aber auch viele interessierte Bürger füllten den Saal und waren gespannt zu hören, was sich in der Kirchengemeinde bewegt.

Elke Neuberger startete nach der Begrüßung mit einem geistlichen Impuls, in dem der Wunsch geäußert wurde, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Zündende Ideen standen auf dem Wunschzettel sowie Augenblicke des Humors und der Freude.

Einblick in Aktionen

Im Anschluss gewährten von den insgesamt 19 Gemeindeteams in Altheim die Gemeindeteam-Ausschüsse Altenwerk, Ferienprogramm, (Klein-) Kindergottesdienst und die Ministranten Einblick in ihre zahlreichen und attraktiven Aktionen des vergangenen Jahres. Alle waren mit Freude dabei und erklärten, dass es an Bereitschaft und Begeisterung für die Zukunft nicht fehle.

Ein wichtiger offener Punkt seit dem letzten Treffen konnte abgehakt werden: Die Steinplatten vor der Kapelle sollten erneuert beziehungsweise ausgetauscht werden. Diese nicht einfache Aktion fand statt in Eigenleistung von Gerd Müller in Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinteam „Jugend“.

Nicht untätig saß das Gremium an diesem Abend zusammen. Das Ehrenamt in der Kirche wurde beleuchtet. Fragen wie: „Was spricht dagegen?“, „Was spricht dafür?“ wurde erörtert. Und: „Warum verschweigt man gegebenenfalls ein solches?“

Am Ende stand im Vordergrund, dass man Spaß habe am gemeinsamen Gestalten und Präsentieren, der Erhalt der Gemeinschaft solle gewahrt bleiben, Solidarität müsse gezeigt werden. Auch die wertebildende Komponente wurde betont. Als Beispiel diente hier die Einbindung der künftigen Erstkommunikanten durch die Ministranten in die Sternsinger-Aktion: Sie lernen zum Beispiel sämtliche Abläufe kennen, Struktur, Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit.

Thomas Bischoff freute sich besonders, eine neues Gemeindeteam ankündigen zu dürfen, gelte doch der Grundsatz: dass sich Viele einbringen sollen und dürfen. Lukas Kaiser, Fabian Künzig, Nico Neuberger, Sina Neuberger, Dirk Sans und Mike Sans stellten nun den neuen GT-Ausschuss und seine Pläne vor: Die Bildung nachhaltiger Gemeinschaft, auch nach Beendigung des Ministranten-Dienstes, gab den Anstoß. Ein rechtlicher organisatorischer Rahmen soll folgen. Die Jugend möchte sich einbinden in das dörfliche, kirchliche Leben, um nur eine Aufgabe zu nennen, die sie sich selbst stellt. Ziele wie Aktionen für jüngere Zielgruppen schaffen oder einen Treffpunkt bieten wurden auch genannt.

Der neue Gemeindeteam-Ausschuss Jugend vermittelte mit seiner Präsentation eindrucksvoll, dass kirchliches Engagement „modern und cool“ ist. Die Hauptversammlung findet am 3. April um 19 Uhr im Herz-Jesu-Stift statt. Hier könne die Bevölkerung und auch die Eltern der Jugendlichen mehr über den GT-Ausschuss Jugend erfahren und die aktuellen Räume besichtigen. Thomas Bischoff bedankte sich noch für die gute Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit. dka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019