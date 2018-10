Klare Stimmen und vokale Homogenität

Walldürn.Wo immer die Freiburger Domsingknaben, einer der berühmtesten Chöre Deutschlands, auftreten, lassen sie die Herzen der Zuhörer höherschlagen. So auch am Samstagabend bei einem von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg Walldürn zum Jubiläum "50 Jahre Basilika Minor" arrangierten Kirchenkonzert in der Walldürner Wallfahrtsbasilika "Zum Heiligen Blut".

Mit rund 150 Besuchern

...