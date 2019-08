Walldürn.Bei der Mitgliederversammlung des Schachklubs Buchen-Walldürn standen der Bericht des Vorsitzenden Bernhard Meixner und Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Da die Mannschaft in der Bereichsliga den Klassenerhalt geschafft hat, wird der Schachklub nächstes Jahr in der gleichen Liga starten und wieder am Mannschaftspokal im Bezirk teilnehmen. Dies lag vor allem an Leistungen von Joachim Münch, der mit sechs von sieben möglichen Punkten unter den zehn besten Scorern der Liga landete, aber auch an Markus Dosch, der es mit 5,5 von acht Punkten auf Platz 13 schaffte.

Im Mannschaftspokal im Bezirk schied der Walldürner Schachklub im Halbfinale gegen den Zweitligisten aus Bad Mergentheim mit 1:3 aus dem Wettbewerb aus. Punkten konnte hier lediglich am letzten Brett Markus Dosch. Das Jugendturnier gewann Simon Weber.

Mit einem kleinen Überschuss war die finanzielle Lage des Vereins laut Kassenwart Joachim Münch zufriedenstellend. Nachdem Kassenprüfer Reiner Bechtold die einwandfreie Führung der Kasse bestätigt hatte, erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

Jeweils einstimmig in den Vorstand gewählt wurden Bernhard Meixner (Vorsitzender), Martin Frei (stellvertretender Vorsitzender), Bastian Röse (Pressewart und Schriftführer), der von Markus Dosch unterstützt wird, Joachim Münch (Kassenwart), Markus Dosch (Turnierleiter) sowie Edgar Müssig und Reiner Bechtold (Kassenprüfer).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019