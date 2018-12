Klein, aber fein und vor allem urgemütlich

Klein, aber fein und vor allem wieder urgemütlich – so präsentierte sich wieder der Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ im Museumshof der Familie Kaiser.

Walldürn. In vorweihnachtlicher Atmosphäre sorgten in der Unteren Vorstadtstraße auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Weihnachtsmarkt-Verkaufsstände im Kaiserhof und in der Kaiser-Scheune mit weih-nachtlichen

...