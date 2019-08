Klinikclowns verbreiten jede Menge Frohsinn

Walldürn.Die Klinikclowns „Lachtränen“ aus Würzburg haben das Geriatriezentrum St. Josef besucht, um die Bewohner mit ihren ausgelassenen Späßen zu erfreuen. Getreu dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ entfalteten „Schlawine“ und „Machnix“ ihr buntes Treiben, gingen auf die Senioren zu, verbreiteten Frohsinn, sorgten für Fröhlichkeit.

Gerade Demenzkranke lebten in ihrer eigenen Welt. Durch die Auftritte der Clowns fühlten sie sich oftmals wieder an ihre eigene Kindheit erinnert. Sie begannen zu erzählen, stimmten mit den Clowns Lieder an, erinnerten sich plötzlich an jede Strophe, die sie vor vielen Jahrzehnten auswendig gelernt hatten.

„Die Bewohner von St. Josef öffnen sich, sind wieder sehr viel zugänglicher“, so ist die Erfahrungen von Melanie Knüttel und Iris Heffner vom Team der Sozialen Betreuung.

Die Bezeichnung Clown sollte man dabei nicht im herkömmlichen Sinn verstehen, denn sie sind keineswegs Zirkusclowns, die mit einer Blume spritzen oder Grimassen ziehen. Im Gegenteil, sie lassen sich auf die Bewohner ein und versuchen einen wirklichen Kontakt herzustellen. Bei den Besuchen der Klinikclowns im Seniorenheim gibt es kein festes Programm, alles ist improvisiert und entsteht aus dem Moment heraus. Vor dem lustigen Schabernack, den „Schlawine“ und „Machnix“ so treiben, ist keine der drei Wohngruppen sicher.

Deshalb wurde auch bei ihrem inzwischen sechsten Besuch viel gelacht, und es war für die Mitarbeiter schön, mitzuerleben, wie viele Bewohner regelrecht aufblühten. Zum Dank, und da staunten die Clowns nicht schlecht, zauberten die Bewohner einen Sommerstrauß für „Schlawine“ und „Machnix“. Da überrascht es nicht, dass sich die Bewohner des Geriatriezentrums bald auf den nächsten Clownsbesuch freuen dürfen.

