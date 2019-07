Knapp 28 000 Euro Überschuss erzielt

Gottersdorf.Das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von knapp 28 000 Euro abgeschlossen. In der Ausgabe vom 24. Juli hatten die FN irrtümlich von einem Überschuss in Höhe von 280 000 Euro berichtet.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung entstand im laufenden Geschäftsbetrieb ein Plus von 7165 Euro und im Investitionsbereich von 20 728 Euro. „Allerdings täuscht dieses Rechnungsergebnis im investiven Bereich, da eine geplante und veranschlagte Baumaßnahme im Vorjahr nicht realisiert werden konnte“, erklärte Meikel Dörr von der Stabstelle Bürgermeister Öffentlichkeitsarbeit. Damit wächst der Rücklagenbestand zum Jahresende auf 84 425 Euro an. Zum Jahresende lag die Verschuldung bei 142 419 Euro. Um auch zukünftig kostendeckend arbeiten zu können, hat der Landkreis seinen jährlichen Zuschuss von 50 000 auf 75 000 Euro erhöht. Die Stadt Walldürn gewährt jährlich einen Zuschuss in Höhe von 150 000 Euro.

Zusätzlich zum Aufbau der Scheune „Lampenhain“ inklusive Toilettenanlage sind derzeit keine weiteren Investitionsmaßnahmen geplant. Bei geschätzten Gesamtbaukosten in Höhe von circa 490 000 Euro muss das Freilandmuseum einen Eigenanteil von rund 240 000 Euro schultern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019