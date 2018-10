Komfort hält Einzug auf dem Bahnsteig

Walldürn.Die Basis für komfortables Reisen mit der Bahn von Walldürn aus in die Region und darüber hinaus ist gelegt: Nach gut fünf Monaten Bauzeit hat die Westfrankenbahn am Montag den von Grund auf sanierten Bahnsteig offiziell in Betrieb genommen. Wenn spätestens Ende kommenden Jahres auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Seckach und Miltenberg der moderne Dieseltriebzug „Desiro“ VT 642 eingesetzt

...