Anzeige

In seinem Schlusswort blickte Heinrich Hennig in manch amüsanter Anekdote auf seine jahrzehntelange Arbeit in der Kommunalpolitik und weiteren Ehrenämtern zurück. Besonders dankte er allen Weggefährten, die Projekte mitgestaltet und mitgetragen haben. „Wenn nicht so viele ihren Beitrag dazu beigesteuert hätten, wären wir nicht so weit gekommen“, verdeutlichte Hennig. „Kommunalpolitik kann auch Spaß machen“, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu und ließ keinen Zweifel daran, dass manchmal auch eine gewisse Schlitzohrigkeit und „jugendlicher Leichtsinn“ mit am Werk waren. Auch wenn mancher sich über ihn geärgert habe, so solle man vieles nicht so dramatisch sehen. Sachliches dürfe nicht ins Persönliche abdriften.

Zugleich verkündete Heinrich Hennig einen Schritt, der ihm nicht leichtfällt: Im kommenden Jahr wird er sich aus der Kommunalpolitik und als Ortsvorsteher verabschieden.

Persönlicher Austausch

Der offizielle Teil der Feier endete mit dem eifrig mitgesungenen „Badner Lied“, das vom Klarinettenduo Stefan Herzog und Jan König von der Musikschule Walldürn begleitet wurde, welches den Abend musikalisch gestaltete. Bei einem anschließenden Stehempfang gab es die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit dem Geehrten und zu angeregten Gesprächen mit den Gästen. mira

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.07.2018