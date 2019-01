Kompetente Mitarbeiter geehrt

Walldürn.Bei der Firma Lico Elektrotechnik war wieder richtig viel los. Neben der jährlichen Sitzung des Elektroinstallateurteams, mit Schulungen, jeder Menge nützlicher Infos und Spaß bei einem kleinen Fußballevent im Schnee, ging es am Abend für alle Mitarbeiter zur Jahresabschlussfeier in die Walldürner Tennishalle. Zuerst wurden die Kegelkönige gekrönt und dann nutzte man diesen feierlichen Anlass in der Pizzaria „Noi Due“, um die Jubilare aus 2018 in diesem würdigen Rahmen zu ehren.

Lico Elektrotechnik ist ein kompetentes Elektroinstallationsunternehmen in Walldürn. Ursprünglich unter dem Namen „Licht-Concept“ bekannt geworden, entwickelt sich die Firma von einem seit über 30 Jahre alten deutschlandweit aktiven Full-Service Licht- und Stromspezialisten im Ladenbau zu einem klassischen Elektroinstallationsunternehmen hier in Walldürn und Umgebung. Die Marke LiCo Elektrotechnik ging vor ungefähr einem Jahr aus der Firma Licht-Concept hervor.

Namensänderung

Mit dieser Namensänderung zeigt das Unternehmen den Kunden, dass man nicht nur Licht, sondern auch Elektroinstallationsarbeiten durchführt. Mittlerweile in zweiter Generation geführt, erledigt das Team von über 40 Mitarbeitern Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten sowohl bei gewerblichen als auch privaten Kunden. Vom Industriebau, über Bürogebäude bis hin zu öffentlichen Gebäuden und Ladenbau nimmt Lico jede Herausforderung an. Auch private Elektro-Arbeiten übernimmt Lico.

Die langjährigen Mitarbeiter sind ein besonderes Aushängeschild der Firma. „Jahrzehntelange Erfahrung, verlässliche und kompetente Mitarbeiter, Teamgeist und Engagement zeichnen unseren Betrieb aus. Deshalb sind wir stolz und erfreut gleich Fünf Ehrungen vornehmen zu können“, betonte Geschäftsführerin Nicole Bechtold.

Fachwissen gelobt

„Die Jubilare kennen ihre Firma in- und auswendig. Trotz der vielen Arbeit schaffen Sie es, dass wir unsere Kunden pünktlich, korrekt und vollständig zufrieden stellen können. Mit Ihrer Arbeit und Ihrem Wissen über die Abläufe in unserer Organisation tragen Sie somit zur hohen Zufriedenheit unserer Kunden bei – unserem wichtigsten Kapital. Ihr Fachwissen und Ihre große Einsatzbereitschaft sind ein Garant für eine gute Leistung und eine stabile Zukunft“, sagte die Geschäftsführerin bei der Jahresabschlussfeier . Geehrt wurden:

Zehn Jahre: Gerd Bräunig (Elektromeister Projektleiter Elektroinstallation).

25 Jahre: Michael Dörr aus Höpfingen (Projektleiter), Angelika Schindler aus Walldürn (kaufmännische Sachbearbeiterin), Andrej Leimann (Elektroinstallateur), Paul Häfner aus Steinbach (Projektleiter).

Hervorgehoben wurde, dass die Zusammenarbeit stets von großen Vertrauen geprägt ist, sowohl unter den Mitarbeitern als auch zur Geschäftsführung. Nur gemeinsam könne man die Ziele erreichen. „Der Erfolg des Unternehmens hängt entscheidend von den Entscheidungen von Mitarbeitern, wie den Jubilaren ab. Sie nehmen jede Herausforderung an und sind so die Säulen der Firma, die einfach nicht wegzudenken sind“, so Nicole Bechtold.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019