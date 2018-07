Konkurrenzdenken ist den Hundeliebhabern fremd

Anzeige

Walldürn.Nicht erst seit dem unvergessenen Fernsehhund „Umba“ aus der Krimiserie „Ein Fall für zwei“ zählt der Golden Retriever zu den beliebtesten Hunderassen: Ursprünglich zum Apportieren von Niederwild wie Fasanen oder Kaninchen gezüchtet, gilt er heute als idealer Familienhund. Am Wochenende kamen 43 Tiere mit ihren Besitzern zur dritten Spezial-Rassehunde-Ausstellung des deutschen Golden-Retriever-Clubs (GRC) auf den Hundeplatz des Walldürner Hundesportvereins zusammen.

Nachdem die für Organisation und Planung zuständige Sonderleiterin Karin Weczerek die aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland angereisten Gäste begrüßt hatte, ging es an die Prämierung der besten und schönsten Golden Retriever aller Wertungsklassen. Unterteilt waren sie in die Disziplinen „Best Of Breed“, „bester Hund“, „bester Senior“, „bester Junghund“ und „bester Welpe“. Nachdem die Hunde über den Schauplatz gelaufen waren, vergab der erfahrene, aus Australien eingeflogene Preisrichter Wayne McGrath die Preise. Die Schwerpunkte lagen auf der optischen Erscheinung und der allgemeinen Entwicklung der Tiere, aber ebenso auf Verhalten und Gangbild.

So sehr sich die Teilnehmer auch über gute Platzierungen freuten, stand nicht das Erreichen von Preisen im Mittelpunkt. „Natürlich nimmt man gern eine erfolgreiche Platzierung mit nach Hause, aber es gibt kein Konkurrenzdenken. Im Grunde sind wir eine große Familie, in der man unter Gleichgesinnten und Freunden manchen guten Rat erhält oder erfährt, was es sonst noch an Wissenswertem gibt“, betonte die auch als Züchterin aktive Karin Weczerek.