Konzert für einen guten Zweck

Walldürn.Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Bundeswehr-Standortes Walldürn sowie der Aufstellung des Logistikbataillons 461 vor 15 Jahren in Walldürn gastierte am 3. Mai das Heeresmusikkorps 12 zu einem Benefizkonzert in der Nibelungenhalle. Der Erlös war für das Odenwald Hospiz Walldürn und das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr bestimmt.

Die Veranstaltung verband das Angenehme mit dem Nützlichen, und sie verband musikalischen Genuss mit der Unterstützung für Mitmenschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Liebe zur Musik und der Wunsch, mit Taten zu helfen, bewegte an diesem Abend die Akteure sowie die Konzertbesucher gleichermaßen.

Niveauvolles Programm

Das Konzert wurde vom Logistikbataillons 461 mit Unterstützung der Stadt Walldürn durchgeführt und bot ein niveauvolles Programm, das von klassischer Musik über die traditionelle deutsche Militär- und Marschmusik sowie symphonische Blasmusik bis hin zur modernen Unterhaltungsmusik reichte.