Konzert „Lyrics & Music“

Walldürn.Die Walldürner Band „Colours“ interpretiert am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr im Museum „Zeit(T)räume“ in ihrem Programm „Lyrics & Music“ Balladen, Rock- und Popsongs auf ihre eigene Art. Vorgetragen werden auch die Übersetzungen der meist englischen Liedtexte. Die Zuhörer haben so die Möglichkeit zu entdecken, was hinter den Songs steckt: (Liebes-) Geschichten, Biografien, Amüsantes und ganz viel Poetisches.

In dem völlig neu konzipierten Programm übersetzt und interpretiert die Band alte Klassiker und aktuellere Songs, aber auch unbekanntere „Perlen“.

Bei der Formation „Colours“ um Sängerin Ann-Kathrin Schneider und Perkussionist Lutz Szymanski wechseln sich Peter Kempf und Michael Schwarz an Gitarre und Bass ab.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Franken, Telefon 06282/690, bei der Tourist-Information, Telefon 06282/67107, und im Museum „Zeit(T)räume“, Telefon 06282/6334.

